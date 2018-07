Renáta Bohuslavová, Novinky

„Probrali jsme jednotlivé aspekty programového prohlášení vlády. Myslím, že ve spoustě věcí se s panem prezidentem shodneme a udělil mi spoustu rad, jak postupovat a sdělil mi, že v pondělí budu jmenována ministryní,” řekla po jednání u Zemana Maláčová.

Kandidátka na ministryni práce a sociálních věcí Jana Maláčová u prezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech

FOTO: Kancelář prezidenta republiky ČR

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček posléze na Twitteru uvedl, že ministryni Zeman jmenuje přímo na zámku v Lánech namísto Pražského hradu.

Zrušení karenční doby a vyšší rodičovská



Za hlavní priority považuje Maláčová zrušení tzv. karenční doby, tedy proplácení nemocenské od prvního dne. Dále také navyšování platů i minimální mzdy. Kromě priorit uvedených v programovém prohlášení by se ráda věnovala i politice stárnutí, které se na ministerstvu dosud věnovala, a připravila její strategii.

Jako první z úkolů na ni čeká vrácená novela důchodového pojištění ze Senátu, kvůli které bude trvat na svolání mimořádné schůze. Pokud by nebyla svolána, byl by ohrožen nárůst důchodů od 1. ledna 2019.

Se Zemanem také řešili zneužívání sociálních dávek. „Prezidenta to velmi zajímalo. Je potřeba obchodu s chudobou učinit přítrž, a to především u dávek na bydlení. Budeme chtít více dostat úředníky do terénu,” uvedla Maláčová po jednání.

V resortu by chtěla řešit i oblast rodinné politiky a nedostatku snížených úvazků. ČSSD v tomto ohledu plánuje i navýšení tzv. rodičovského příspěvku o 40 tisíc korun (z 220 na 260 tisíc). Maláčová by se chtěla věnovat i problematice zálohovaného výživného, ve chvíli, kdy jeden z rodičů neplatí dítěti alimenty.

„Jde o ochranu dětí před chudobou. Je potřeba, aby stát zasáhl, ale musíme to řešit v součinnosti s ministerstvem spravedlnosti,“ dodala budoucí ministryně.

Maláčová: Osobní spor s Němcovou nemám

Krátce se vyjádřila také k informacím o napjatých vztazích v resortu a sporu mezi ní a předešlou ministryní za ANO Jaroslavou Němcovou. „Není žádná tajná informace, že ministerstvo je v nelehké situaci. Chybí nám polovina odborných náměstků a mnoho odborníků v posledních měsících odešlo,” uvedla.

Osobní spor s Němcovou prý neměla, ač připustila, že bývalá ministryně se chovala k zaměstnancům „specificky”. „Mně osobně drsnější chování nevadilo, ale spousta kolegů to měla jinak,” doplnila s odkazem na dřívější informace o drsné atmosféře za zdmi resortu. [celá zpráva]

Informace deníku Právo o tom, že na ni bylo podáno trestní oznámení [celá zpráva], nekomentovala.

Maláčová se v pondělí sešla s Babišem



Maláčová do Lán dorazila krátce po patnácté hodině. Už v pondělí večer se sešla s premiérem Andrejem Babišem a nastínila mu priority, které chce v resortu prosazovat. Před novináře však nepřišla a odkázala se právě na úterní schůzku u prezidenta.

Babiš v pondělí po schůzce krátce řekl, že společně mluvili například o čerpání evropských fondů, důchodech a důchodové reformě, sociálním bydlení či zálohovaném výživném. „Probrali jsme veškerou problematiku resortu MPSV, který považuji za nejdůležitější,” uvedl po pondělní hodinové schůzce Babiš. [celá zpráva]

Maláčová má na postu nahradit Petra Krčála (ČSSD), který čelí podezření, že opsal část své bakalářské práce a rozhodl se i s ohledem na rodinu a své zdraví rezignovat. [celá zpráva]