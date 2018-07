Kristýna Léblová, luh, Novinky

Podobně rozčílený je i starosta obce Bílá František Pospíšil. „Já o tom moc informací nemám, jenom vím, že tam proudí davy lidí, dokonce nám i volají, zda to tam pořád je a to skutečně přidělávají vrásky zemědělcům,“ řekl Novinkám.

„Není možné vůbec nalézt autora. Policie je seznámená s tím, že nám tam chodí lidé a ničí úrodu, občas tam někoho i vyžene, ale nejde to uhlídat, to by tam musela stát hlídka pořád. My se ztrátami počítáme,“ svěřila se Novinkám agronomka Vendula Břenková ze společnosti Agro Bílá, která pole obdělává.

Nikdo netuší, kdo je autotem precizně provedených kruhů.

Právě lidé, kteří se na vysekané kusy obilí jezdí na pole podívat, ničí zemědělcům úrodu snad ještě víc než ti, kteří kruhy v obilí udělali. Kruhy jsou uprostřed pole, a lidé nemají problém proklestit si obilím cestu až přímo k nim. Poté se se svými fotkami chlubí na sociálních sítích, především Facebooku, Instagramu a Twitteru.

Někteří podezírají aeroklub

Některým lidem přijde podezřelé, či přinejmenším zvláštní, že se kruhy objevily nedaleko Aeroklubu Hodkovice. Kruhy v obilí samozřejmě vypadají mnohem lépe z ptačí perspektivy, a společnosti by to tak mohlo zvýšit poptávku po vyhlídkových letech.

Už jste někdy viděli kruhy v obilí? :) Nám se jedny objevily kousek od letiště... A ať už jsou výtvorem vesmírných civilizací nebo ne, podívaná je to slušná.:) Zveřejnil(a) Aeroklub Hodkovice dne Sobota 7. červenec 2018

Sama společnost fotografie vyvěsila na své facebookové stránky. „Už jste někdy viděli kruhy v obilí? Nám se jedny objevily kousek od letiště... A ať už jsou výtvorem vesmírných civilizací, nebo ne, podívaná je to slušná,“ píše Aeroklub na svých stránkách. Obvinění však odmítá.

Lidé na sociálních sítích chválí symetričnost obrazce nebo debatují, zda je to dílo mimozemšťanů. Někteří také upozorňují na ničení úrody. Při pohledu z ptačí perspektivy se však autorům, ať již těm mimozemským, či pozemským, nedá upřít detailně odvedená práce.