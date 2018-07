Babiš po schůzce s Maláčovou: Ministerstvo práce je nejdůležitější a ona to může zvládnout

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí navečer sešel s kandidátkou ČSSD na post ministryně práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Ta by měla do úřadu nastoupit poté, co rezignoval Petr Krčál (ČSSD).