Jiří Růžička, Právo

„Je zde 23 motocyklů, zbytek jsou automobily. Nejstarší je z roku 1907, měl přijet ještě jeden starší vůz, bohužel nemohl,“ řekl Jiří Kohlíček z pořádajícího Středomoravského klubu automobilistů a motocyklistů (SKAM).

Na prohlídku veteránů se do Smetanových sadů vydaly tisíce lidí, kteří v hloučcích okukovali stařičké stroje. Vynikali zejména majitelé vozů s partnerkami i dětmi, kteří přišli v dobových oblecích: pánové ve vestičkách a košilích s motýlky, dámy se svátečními účesy v kloboucích se ovívaly vějíři a před sluncem schovávaly pod paraplíčky. Prvorepublikovou atmosféru v prostoru hudebního altánku u fontány navodil i Olomoucký dixieland jazzband.

Zvítězil autobus Tatra 27/64a Diesel



Diváci se mohli zúčastnit soutěže elegance a rozhodnout, který z automobilů a motocyklů získá cenu primátora Olomouce o nejkrásnější stroj. Jednoznačně zvítězil historický autobus Tatra 27/64a Diesel, který jezdil v Olomouci v době okupace a který také otevřel startovní pole.

Automobily se vydaly na devadesátikilometrovou trasu městečky a vesnicemi v srdci Hané. Posádkám vozů všech známých československých automobilových značek jako Aero, Praga, Škoda, Tatra, Walter, Wikov a Zbrojovka Brno, i zahraničním automobilům jako například Bugatti, Bentley, Horch, Chevrolet, Ford, Renault, Triumph a dalších fandili lidé po celé cestě. Zvučná jména značek našli diváci i mezi motocykly.

„Cíl je na olomouckém Horním náměstí. Vítězem se stává každý, který se strojem starším více než 80 let přijede do cíle. K podívání je zde to nejlepší, co se u nás v meziválečném období vyrobilo,“ uzavřel Jiří Kohlíček.