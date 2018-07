Novinky

Zástupkyně ministra vnitra se měla s mladou agentkou sejít přesto, že před jejím pravděpodobném napojení na ruské tajné služby varovala česká kontrarozvědka.

Mluvčí Bezpečnostní informační služby Ladislav Šticha Aktuálně.cz řekl, že o návštěvě Butinové kontrarozvědka ví. Zdůraznil, že její cesta byla veřejně známá a podle něj nepředstavovala bezpečnostní riziko. „Vnímám to tak, že pokud by to naše služby vyhodnotily jako riziko, tak by mě informovaly,” řekl serveru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Past sklapla v USA



Devětadvacetiletou Mariji Butinovou zadrželi v neděli ve Spojených státech a obvinili ji ze špionáže. Podle amerického ministerstva spravedlnosti se měla jako agentka ruské vlády snažit ovlivnit americkou politiku. [celá zpráva]

Výměnou za sex měla žádat nejrůznější protislužby. [celá zpráva]

Nyní Butinová čelí obvinění, že její práci řídil náměstek guvernérky ruské centrální banky Alexandr Toršin, který je na americkém sankčním seznamu.

Ruska žila ve Washingtonu, vydávala se za studentku a založila ruskou organizaci obhajující právo nosit zbraň. Sám Toršin je horlivý stoupenec liberalizace obchodu se zbraněmi a aktivní příznivec americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA). Spekuluje se, že tento údajný blízký spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina má kontakty na špičky ruské mafie.