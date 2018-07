zpe, Novinky

Kromě Němcové se podle Marksové nevhodně choval i bývalý náměstek Oleg Blaško. „Některé kolegyně se dokonce rozbrečely. Chovali se tak strašně, že to bylo pro slabší povahy neúnosné, chovali se sprostě, řvali, vyhrožovali,“ upřesnila pro Novinky. Poprvé o údajné šikaně na ministerstvu promluvila server Info.cz.

Redakce Novinek se pokoušela náměstka Blaška kontaktovat, na telefonát ani zaslanou zprávu však nereagoval.

Marksová dodala, že kdyby Němcová v čele resortu zůstala nadále, odešla by z ministerstva spousta zaměstnanců.

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

FOTO: Petr Horník, Právo

Mezi těmi, kdo se chováním Němcové nehodlal smířit, byla i nynější kandidátka na ministryni práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta už měla podle informací redakce podanou výpověď, s nástupem ministra Petra Krčála ji však stáhla. Maláčová vede od června 2015 odbor rodinné politiky a politiky stárnutí.

Sama Němcová taková nařčení odmítá. „Ostrá slova nepoužívám, není to můj styl práce. Proti pomluvám se velmi těžce brání,“ řekla televizi Prima.

Podivná hra



Ministerstvo práce a sociálních věcí se stalo také středem sváru mezi koaličními partnery ANO a ČSSD. Němcová před svým odchodem podala v souvislosti s praxí na ministerstvu 11 trestních oznámení a původně se uvádělo, že některé z nich mířilo i na Maláčovou. To však v pátek Němcová odmítla.

„Není to pravda, že bych podávala trestní oznámení na paní Maláčovou, v auditu se nevyskytovali konkrétní lidi, osoby, pozice, vždycky to bylo na činnost konkrétního odboru, nikoli konkrétních lidí a pozic,” řekla České televizi Němcová. Podle Marksové ale měly být audity jen záminkou k vyhazovu konkrétních lidí.

To, že by se v auditu objevilo jméno Maláčové, pro páteční Právo popřel i náměstek Robin Povšík (ČSSD). „Je to celé nějaká podivná hra paní Němcové,“ míní. [celá zpráva]

Za Maláčovou se v pátek postavil i předseda ČSSD Jan Hamáček, který ji do vedení ministerstva navrhl poté, co kvůli obvinění z plagiátorství v úterý odstoupil nástupce Němcové ve vedení resortu Krčál. [celá zpráva]

Prezident Miloš Zeman by měl Maláčovou jmenovat příští týden.