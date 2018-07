ANO na poslední chvíli škrtlo čtyři lidi z pražské kandidátky

Andrej Babiš a vedení hnutí ANO na poslední chvíli škrtá v kandidátce do voleb do pražského magistrátu. Poté, co byl z pozice lídra sesazen Patrik Nacher, by podle informací Novinek měli být odstraněni současní radní Karel Grabein Procházka a Eva Kislingerová, předseda zastupitelského klubu ANO v Praze Michal Hašek a bývalý poslanec za ANO Matěj Fichtner.