ren, Novinky, ČTK

„Vládní návrh nezohledňuje ženy mladší 85 let, které vychovaly děti, a proto šly do důchodu dříve. Můj návrh přidává 1000 Kč všem seniorům, kteří jsou v důchodu víc než 25 let. Toto navýšení zohledňuje zejména nelehkou situaci žen, které odcházely do důchodu dříve než v 60 letech věku, a proto by na navýšení podle vládního návrhu neměly nárok,” zdůvodnil svůj návrh senátor z ODS Miloš Vystrčil.

Vládní návrh by jinak měl zajistit, aby se důchodcům zvýšila pevná část důchodů o procentní bod na deset procent průměrné mzdy a lidem starším 85 let vzrostla měsíční penze o tisíc korun. Změna ve výpočtu penzí mírně oslabí zásluhovost.

Sněmovnu zřejmě čeká letní schůze

Navýšení důchodů pro důchodce nad 85 let by se mělo týkat zhruba 180 tisíc lidí. Změna z dílny ODS by měla podle Vystrčila zasáhnout ještě dalších 140 až 150 tisíc důchodců. Občanští demokraté se takovou úpravu snažili prosadit i ve Sněmovně, ale tam se jim to prosadit nepodařilo.

Před přijetím pozměňovacího návrhu varoval například předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), podle něhož by mohl zpozdit legislativní proces, jelikož novela zákona by měla nabýt účinnosti už v září. Pokud tedy poslanci chtějí, aby nabyla účinnosti, budou se muset sejít ještě v průběhu prázdnin a pozměňovací návrh projednat.

Pro navýšení o tisíc korun pro důchodce, kteří jsou v důchodu déle než 25 let, hlasovali senátoři napříč všemi kluby. Je tak otázkou, zda má změna ve Sněmovně zarušen úspěch, protože během jejího projednávání v dolní komoře byly všechny pozměňovací návrhy zamítnuty.

Navýšení důchodů od 1. ledna 2019



Pokud bude důchodová novela účinná, přesnou částku výměry důchodů na příští rok vláda stanoví v září podle nových pravidel. Zvýšení důchodů o tisíc korun měsíčně pro seniory starší 85 let předloha přímo stanovuje k 1. lednu 2019.

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchod pobíralo na konci loňska od České správy sociálního zabezpečení téměř 2,9 miliónu lidí, přičemž starobní 2,4 miliónu z nich. Průměrný starobní důchod činil 11 850 korun, do konce letošního března se zvedl na 12 347 korun. Senior na konci roku pobíral průměrně 13 076 korun, seniorka průměrně měla 10 758 korun měsíčně. Letos v březnu byla průměrná penze mužů 13 615 korun a žen 11 219 korun.