Renáta Bohuslavová, Novinky

Oslunění nebo také proslunění bytu je zakotveno v pražských stavebních předpisech z roku 2016, které si vedení města samo před dvěma lety schválilo. V praxi jde o to, že do bytu musí od 1. března dopadat přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy po dobu 90 minut. Požadavek musí splňovat nově postavené byty.

Institut plánování a rozvoje argumentuje tím, že kvůli tomu musí být nové budovy navrhovány „pokrouceně”, aby byly podmínky splněny, a developeři tak raději staví kanceláře a ateliéry než byty.

Krnáčová: Proslunění je přežitek



„Kvůli absurdnímu požadavku na proslunění bytu rostou ve městě prapodivně pokroucené domy. Pokud chce stavebník postavit hezký dům v blokové zástavbě, musí většinu jednotek zkolaudovat jako kancelář nebo ateliér,” řekl tiskový mluvčí IPR Marek Vácha.

Primátorka Adriana Krnáčová tak navrhuje změnu pražských stavebních předpisů a úplné zrušení podmínky oslunění tak, aby byla výstavba bytů snazší.

Varianta, kterou paní primátorka prosazuje je nepřijatelná proto, že nechrání existující zástavbu a byty v nich Petra Kolínská, Trojkoalice

„Jde především o to, že díky nesmyslnému a přežitému požadavku se staví mnohem méně bytů, než by se mohlo. Pokud bude požadavek na proslunění platit, budou se muset z velkého množství bytů udělat ateliéry nebo kanceláře, a to v situaci, kdy se tu bavíme o tom, že bytová výstavba vázne, a že je bytů nedostatek, považuji za naprosto nepřípustné,” napsala Novinkám končící primátorka Krnáčová.

Trojkoalice má vlastní návrh



Proti úplnému zrušení povinného oslunění bytů se staví Trojkoalice. Náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice) Novinkám ale potvrdila, že se stávajícími podmínkami také nesouhlasí, a předloží tak kompromisní návrh. V tom by mělo jít o to, že podmínka oslunění se nebude vztahovat na výstavbu na „zelené louce”, ale bude platit třeba na sídlištích.

„Varianta, kterou paní primátorka prosazuje, je nepřijatelná proto, že nechrání existující zástavbu a byty v nich, které jsou osluněné. To se týká zejména sídlišť,” kritizuje Kolínská návrh Krnáčové.

Náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská

FOTO: Petr Horník, Právo

Kolínská podle svých slov hledá podporu napříč ANO i ČSSD. Radní soc. dem. ještě také nemají zcela jasno. „Sám si chci ještě nějaké detaily nastudovat. Změna předpisů může vzbudit paniku, že se mohou zastavět volné plochy. Reálně to sice nehrozí, ale i tak může někdo argumentovat,” řekl Novinkám radní Daniel Hodek z ČSSD s tím, že je před volbami a každé téma může být třaskavé.

Rada se zrušením předpisu na oslunění bytů zabývala již v dubnu, ale proti se postavila právě Trojkoalice, a změna pražských stavebních předpisů tak neprošla. [celá zpráva]

S developery musíte umět jednat, zní od ODS

Výtky, že změna stavebních předpisů napomůže developerům a ti si budou moci stavět, kde budou chtít, ANO i část opozice odmítá.

„To, co tady aktivisté a zelení zavedli, že developeři jsou ti nejhorší, tak to v žádném případě není pravda. Pokud se s nimi umí jednat, tak jsou schopní stavět tak, aby to bylo ku prospěchu všem,” řekla Novinkám první místopředsedkyně a zastupitelka za ODS Alexandra Udženija a tím, že právě takováto nařízení blokují výstavbu bytů a zdražují nájmy.

„Pokud bude rada dělat takové kroky, které z předpisů odstraní nesmysly, aby se mohlo rychleji stavět, tak jsem jedině pro,” dodala.