Jiří Vavroň, Tomáš Reiner, Právo

„Trochu tím ušetřím, ale taky v tom je trochu adrenalin,” potvrdil Právu 27letý Petr. „MHD nepoužívám pravidelně. Někdy to je jen jednou denně, někdy dvakrát, třikrát, ale pak taky vůbec. Celoroční předplatné by pořád bylo dražší. Jízdenky si kupuji jen občas. Za cestu přes dvě zastávky se mi platit nechce, lístek si koupím, když jedu delší cestu nebo nechci zrovna dávat pozor na revizora a třeba si v klidu číst,“ dodal.

Zvláště mladší lidé často MHD neplatí, protože se jim podle jejich slov vyplatí, když je jednou dvakrát do roka chytí revizor. Jízda načerno ale rozhodně nemusí být zadarmo. „Stalo se mi to před lety, když jsem přišel do Prahy studovat. Rodiče za mě nakonec zaplatili penále pět tisíc korun a já jim to pak v létě vracel z brigády,“ řekl Právu 37letý Jiří.

„To já platím. Jednak nechci mít zbytečné potíže a pak, svůj příspěvek vnímám jako principiální podporu veřejné služby. Ulice v Praze jsou zbytečně přeplněné auty, která mi často vadí, protože zavazí, zapáchají a dělají rámus. S MHD můžu jezdit za pár korun po celé Praze, jak se mi zachce,“ dívá se jinak na věc pětatřicetiletý Marek.

Desetina pokutu nezaplatí

Přistihne-li černého pasažéra kontrola, následuje bloková pokuta. Zaplacením pokuty na místě či do stanovené lhůty problém končí. Jenomže to podle průzkumu každý desátý přistižený mladý člověk neudělá.

Z ankety Broker Consulting plyne, že pětina jich na uhrazení pokuty nemá peníze a ani nemá nikoho, kdy by za ně pokutu uhradil. Téměř každý třetí se pak bojí říct o pokutě rodičům. Stává se ovšem i to, že mladí lidé na prohřešek docela obyčejně zapomenou a doufají, že tak to bude i u dopravce.

Když hříšník pokutu nezaplatí, časem se z několika stovek stanou dluhy ve výši desetitisíců korun.

Dopravce si ale přestupek moc dobře pamatuje a přesně jej eviduje. A když hříšník nezaplatí, postupem času se z několika stovek stanou i kvůli následným odkupům a před prodáváním závazků mezi vymáhajícími organizacemi dluhy ve výši desetitisíců korun. Z řady mladých lidí se tak dovršením osmnácti let automaticky stávají dlužníci, po kterých různé instituce úředně vymáhají vysoké částky.

Když se mladý dlužník přizná rodičům a požádá je o pomoc, často dostane do finančních problémů i je. Ne každá rodina je schopná ihned zaplatit třeba 30 tisíc korun. „Ignorování pokuty za jízdu načerno nebo jakýchkoli výzev k uhrazení dluhu z mladické nerozvážnosti nebo strachu z reakce rodiny často vede k tomu, že jedinec vstupuje do dospělého života se stigmatem dlužníka,“ upozornil Michal Cibulka z Broker Consulting.

„S každou upomínkou a úkonem spojeným s vymáháním dluhu narůstá dlužná částka několikanásobně a při opomíjení končí až exekučním příkazem. Což pro osmnácti- či dvacetileté lidi, často studující nebo bydlící u rodičů, může být bezvýchodná situace,“ poznamenal dále.

„Když už se stane to, že dostanete pokutu za jízdu bez platného dokladu, řešte situaci hned,“ radí Michal Cibulka.

I malý dluh vadí

Nabízí také řešení: „Pokud nemáte na pokutu v řádu sta korun či jednotek tisíc, stěží budete mít na pozdější výrazně vyšší pohledávku. Prvním krokem při udělení pokuty by tedy mělo být zjištění všech možností, jak peníze na úhradu zajistit. Řešením může být třeba půjčka od blízkých nebo krátkodobá brigáda, kde si těch pár stovek na pokutu také vyděláte. Další variantou je kontaktovat dopravce a domluvit se na splátkovém kalendáři.“

„Když už nastane situace, kdy mladí lidé dluží, tak je nabádáme, aby své závazky řešili hned, komunikovali a domluvili se včas s věřitelem. Bohužel hned na začátku dospělého života učiní negativní zkušenost, která může výrazně poznamenat jejich další finanční chování,“ potvrzuje Martina Václavíková z obecně prospěšné společnosti ABC Finančního vzdělávání.

Ta jinak současnou praxi kritizuje. „Osobně si myslím, že proces vymáhání jízdného, překupů a následných exekucí na nezletilé není v pořádku. Podnik o kontrole neinformuje zákonné zástupce, prodává ho bez vědomí dlužníka a vytáhne ho až v okamžiku, kdy je už pro řadu lidí nesplatitelný,“ uvedla.

Problémy i s drobným dluhem mohou také mít negativní dopady při pozdějších žádostech o úvěry. Žadatel o úvěr se automaticky dostane do jednoho z registrů, kde je vedena jeho historie splácení. A pokud není pravidelná, objeví se negativní záznam, který může sehrát později roli při posuzování například u půjčky na bydlení.