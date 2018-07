Chlapci imunní proti HPV? Jen mýtus, nechte je očkovat, burcují lékaři

Papilomavirus nebo také HPV virus, který způsobuje několik druhů zhoubných nádorů, by mohl být zcela vymýcen ze světa. K tomu by ale byla potřeba větší proočkovanost, a to zejména u chlapců. Na brífinku to ve čtvrtek sdělila předsedkyně zdravotního výboru Sněmovny, lékařka Věra Adámková (ANO).