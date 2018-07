Pokud by se v červnu konaly sněmovní volby, podle vlastního vyjádření by se jich zúčastnilo 62 procent občanů ČR. ANO by získalo 31 procent hlasů, ODS 14 procent, ČSSD 11 procent, KSČM 10,5 procenta, Piráti 10 procent, SPD 6,5 procenta a KDU-ČSL 6 procent.

Těsně pod hranicí vstupu do Sněmovny by zůstaly TOP 09 a STAN, jimž oběma průzkum přisoudil zisk 4,5 procenta.

Podpora hnutí ANO se pohybuje kolem 30 procent. Na snímku šéf hnutí Andrej Babiš.

FOTO: Petr Horník, Právo

Pro ANO a ODS to znamená mírný nárůst přízně. Květnový model přisoudil hnutí ANO 29 procent hlasů a ODS 13 procent.

„Podpora hnutí ANO ve srovnání s květnovým měřením v červnu nepoklesla a mírný nárůst v bodovém odhadu není statisticky významný. V dlouhodobém horizontu je podpora hnutí spíše stabilní na úrovni kolem 30 procent. Zároveň v dlouhodobějším horizontu z hlediska trendu v první polovině roku 2018 dochází k mírnému nárůstu podpory ODS a k mírnému poklesu podpory Pirátů,“ uvádějí autoři modelu.

ČSSD zaznamenala pokles, podle výzkumníků se však dá z dlouhodobějšího hlediska opět mluvit o stabilní podpoře pro tuto stranu.

„Uskupení KDU-ČSL, STAN a TOP 09 mají srovnatelnou podporu a vzhledem k intervalům spolehlivosti nelze říci, zda by se STAN a TOP 09 na základě výsledků současného šetření do Poslanecké sněmovny dostaly či nedostaly,“ konstatuje zpráva.

Průzkum se konal ve dnech 16. až 29. června, účastnilo se ho přes tisíc respondentů.