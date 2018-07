Renáta Bohuslavová, Novinky

Andrej Babiš během středeční téměř šestnáctihodinové schůze večer již neudržel nervy a po vystoupení předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska mu začal tykat se slovy, že mu nebude říkat, kdo je estébák, a že je „zloděj a vožrala“.

„Nevím, kolik má promile Kalousek, je zase ožralej, nebudeš mě urážet,“ hřímal u řečnického pultíku Babiš směrem ke Kalouskovi. Neučinil tak ani prostřednictvím předsedajícího schůze s tím, že na Kalouska se obracet může přímo. [celá zpráva]

Mrklas: Babiš ukázal svou pravou podstatu



Podle politologa Ladislava Mrklase z CEVRO institutu Babišovi „ruply nervy“. „Jednání bylo dlouhé. Možná to z něj spadlo a najednou měl pocit, že to, na čem sedm měsíců pracoval, může být ohroženo, a ruply mu nervy,“ komentuje Babišovo chování politolog Mrklas.

„V tu chvíli, kdy to z něj začalo padat, tak možná projevil svou pravou podstatu, protože po většinu času se snaží kontrolovat a vystupovat jako člověk, který je nad věcí, ale toto je asi výsledek nějakého tlaku, který je na něj vyvíjen, a on to přestává zvládat,“ dodal Mrklas.

Babiš jako alfasamec



Své voličské jádro podle politologů ale neztratí, naopak si ho spíše upevní. „Sází na to, že si voliči víc pamatují emoce než kultivovanou klidnou politiku a mnozí mají rádi silový styl,“ řekl Novinkám politolog Jan Kubáček a připomněl například i současného prezidenta Miloše Zemana nebo bývalé premiéry Jiřího Paroubka nebo Mirka Topolánka.

„Vnitřní ustrojení Andreje Babiše ukazuje, že je to svého druhu alfasamec, který se pokouší posunout mantinely pro sebe výhodně až tam, kam ho pustí jiní. Když aplikuje alfasamectví na alfasamce, tak si mnozí řeknou, že to těm klasickým politikům zase nandal,“ dodal Kubáček.

Pokud by se tak zachoval ke klidnějšímu politikovi nebo k ženě, tak by mu to voliči odpustit nemuseli, ale vůči Miroslavu Kalouskovi je podle Kubáčka přípustné téměř cokoliv.

Politolog Josef Mlejnek dále upozorňuje i na to, že takové chování je Andreji Babišovi vlastní a že již v minulém volebním období měl problém s dodržováním řádu Sněmovny.

„Zdá se, že hnutí ANO má stále stabilní podporu, tak to jeho voliče zřejmě příliš neodradí, spíše naopak,“ komentoval Novinkám premiérovo vystoupení politolog fakulty sociálních věd Josef Mlejnek.

Šaradín: Celý den byla velká tragédie



Zároveň se ale odborníci na politické projevy shodují, že optikou politické kultury je takové chování ze strany kteréhokoliv politika naprosto nepřípustné. Obecně bylo podle nich jednání Sněmovny během schůze, kde druhá Babišova menšinová vláda ANO a ČSSD opřená o komunisty dostala důvěru, nedůstojné.

„Celý den byla jedna velká tragédie. Byla tam sice vystoupení profesionální i zklidňující, ale od začátku to nebylo šťastně pojaté. Možná to začalo i tím předlouhým projevem pana premiéra,“ řekl Novinkám politolog Pavel Šaradín, který je dnes poradcem předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Premiér podle něj nepředvedl státnický projev.