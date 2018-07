Pavel Orholz, Právo

„Jel jsem o prodlouženém víkendu s manželkou a dětmi a zažili jsme hotové peklo. Tolik lodí se místy sotva vešlo do koryta řeky a před některými retardéry a jezy jsme opravdu dlouho čekali. Podobné to bylo i u stánků a ve městech,“ popisoval Petr Šámal svůj výlet na Vltavu, která se většinou sjíždí z Vyššího Brodu do Českých Budějovic.

Zatímco provozovatelé kempů a půjčoven si sezónu pochvalují, někteří obyvatelé měst na zastávkách vodní cesty už méně.

„Stále trvají problémy z minulých let. Máme nepříjemnosti především s nočními podniky, které jsou otevřené až do rána. Lidé nesmějí kouřit uvnitř, a tak je venku hluk. V krajních případech opilci i demolují, co jim přijde při cestě do kempu pod ruku,“ postěžoval si starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák (nez.).

Dodal, že na udržování pořádku jsou ve městě pouze čtyři strážníci. „Ti nemohou všechno zvládnout,“ podotkl.

Na náplavku rafty nesmějí

Podobné problémy mají dlouhodobě i v Českém Krumlově. „Prodloužený víkend, jako byl ten uplynulý, je vždy masakr. Museli zasahovat i strážníci, když vodáci vytáhli rafty na náplavku, což není dovolené. Obsadili ulice a docházelo ke konfliktům mezi vodáky a lidmi, kteří se chtěli procházet po náplavce. Volali na sebe městskou policii,“ upozornil starosta Českého Krumlova Dalibor Carda (ČSSD).

V půjčovnách a v kempech podél vody zažívají podnikatelé velmi dobrý začátek července. „Propršelo zatím opravdu jen pár dní, takže zájem je velký. Myslím, že jsme zvládli i prodloužený víkend, kdy bylo hodně lidí. Stále jsme měli ještě volné lodě,“ sdělil Právu Pavel Mačuda ze společnosti Ingetour, která na Vltavě provozuje kempy a půjčuje lodě.

Pokud nemají vodáci rádi nával, měli by si podle něho vybírat především dny na začátku pracovního týdne. „Od pondělí do středy bývá volněji, pak začínají vodáci najíždět ve větším počtu,“ dodal.