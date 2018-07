Jakub Bartosz, Právo

Zhruba tak si představuje ministerstvo vnitra fungování nového internetového Portálu občana, který je od neděle na adrese www.gov.cz. Informace České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), e-recepty a výpisy z rejstříku trestů patří k věcem, které lze zatím v úvodním provozu na centrálním portálu úřadů vyřídit.

V nabídce je nyní 37 služeb, projekt představili v pondělí zástupci vnitra médiím. Další desítky služeb mají podle nich v následujících měsících přibývat. Jedná se třeba o pracovní neschopenku, doklad o bezdlužnosti nebo o poplatek za popelnici.

Web funguje od neděle a má být rozcestníkem k úřadům. Přístup do něj zajistí občanský průkaz opatřený čipem, o který lze žádat od července.

Pokud chcete právní úkon, potřebujete datovou schránku Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra

Kromě občanky se ale často člověk neobejde bez datové schránky, která se zřizuje na úřadech po ověření totožnosti žadatele. „Systém je nastavený jako identifikační a také doručovací,“ sdělil Právu náměstek ministra vnitra Jaroslav Strouhal.

Lidé s e-občankou bez datovky mohou využít zejména výpisové a náhledové služby, najdou tak své elektronické recepty a informace ze systému ČSSZ, jako je třeba stav a výše vyplácených sociálních dávek nebo potvrzení o zaplaceném pojistném. Pokud je nutný nějaký právní úkon, je potřeba mít úřední schránku.

„Buď chcete nějaký výpis, třeba body řidiče, nebo které berete léky, na což vám stačí pouze náhledová část, pokud ale chcete nějaký právní úkon jako různá podání nebo třeba daňové přiznání, na to potřebujete datovou schránku,“ vysvětlil náměstek.

Výpisy lze uložit do archívu

Kromě daní je to mimo jiné třeba registrace do systému sociálního zabezpečení. Mezi službami, které jsou k mání jen pomocí e-občanky, je například agenda Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který v tomto ohledu datovky již nepodporuje.

S e-občankou a portálem se to má v praxi tak, že po jejím vyzvednutí a aktivaci čipu dostane uživatel rovněž dva kódy, které bude používat pro připojení k Portálu občana v počítači, podobně jako se zadává PIN v mobilním telefonu nebo v bankomatu.

Aby se mohl připojit k portálu, potřebuje uživatel ještě stáhnout a naistalovat ovládací program z úředního webu a také mít čtečku karet, kterou lze pořídit v běžných obchodech s elektronikou od 190 korun nebo je zabudovaná již v počítači. Na samotný portál se lze přihlásit kromě čtečky občanky také pomocí identifikačních údajů k datové schránce.

Výpisy z rejstříků se posílají do datové schránky nebo je možné je uložit do počítače mezi dokumenty. Na občanském portálu je lze ale taky umístit do osobního archívu, kde zůstanou trvale na rozdíl od datové schránky, odkud doručené písemnosti po 90 dnech automaticky mizí.

Do budoucna by se k portálu měly připojit kromě centrálních úřadů také města a obce. Prostřednictvím portálu by tak bylo možné zaplatit různé poplatky nebo případné pokuty.