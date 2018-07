Aleš Fuksa, Právo

„Měli jsme původně odletět ve středu, ale strávili jsme noc na letišti. Cestovka se o nás postarala až ve čtvrtek ráno. Kolem sedmé ráno nás poslala na hotel, kde jsme byli do oběda. Kolem druhé odpoledne jsme se museli vrátit na letiště,“ přiblížil krušné okamžiky Libor Hela, který se vracel s Kréty se svou ženou a třemi dětmi ve věku jeden, tři a pět let.

Cestující čekali na odlet z Kréty na letišti v Heráklionu mnoho hodin.

FOTO: Libor Hela

Tak jako mnozí další cestující si i oni stěžují na nulovou komunikaci. „Nevěděli jsme, na čem jsme. Nikdo s námi nekomunikoval. Informace o našem nouzovém letadlu a jeho příletu na Krétu jsme museli shánět přes internetový portál fly radar,” popisuje. Lidé se podle jeho slov snažili dovolat na sos linky, nebo delegátům cestovní kanceláře.

Chyběly informace



„Ale nikdo nic nevěděl. Až ve čtvrtek po šesté hodině ráno, sedm hodin po původně plánovaném odletu nám bylo rozhlasem oznámeno, že si máme jít pro kufry a počkat před letištní halou, kde se dozvíme další informace,” říká. Velké nadšení nepanovalo, nikdo netušil, co se bude dít. „Mohli nás nechat na ulici. Takže jsme čekali až do momentu, kdy nám bylo oznámeno, že nás autobusy převezou do hotelu, ale zase jsme netušili, kam pojedeme a na jak dlouho,” říká Hela.

Jak sám tvrdí, snažil se být se svou ženou trpělivý, stejně jako desítky dalších klientů. „Nejhorší to bylo pro děti. Strávily na letišti téměř celé dvě noci na kovových lavičkách. Na letišti jsme dostali k jídlu bagetu, ale vysvětlete jednoročnímu dítěti, že k jídlu nemá na výběr a navíc, že nevíte, za jak dlouho poletíte, když vám nepřicházejí informace,“ dodal Hela.

Čekání na let se protáhlo na den.

FOTO: Libor Hela

Do Brna přiletěli nakonec v pátek ráno. „Odletěli jsme ve čtvrtek před půlnocí. A jsme rádi, že už to máme za sebou. Letěli jsme i bez dvou pasažérek, které se nepodařilo dovolat letištním rozhlasem. To se ale v tom chaosu není čemu divit, protože kdybychom si sami nevolali na SOS linky, tak tuto informaci také nevíme. Rozhlas nebyl slyšet po celé hale, ale pouze v určitém místě,“ poznamenal Hela.

Zoufalé podmínky na letišti



Podmínky v letištní hale byly pro turisty více než neúnosné. „Letiště v Heraklionu je strašně škaredé. Záchody bez papírů, ucpané, odlétová hala plná odpadků. Teplota po západu slunce spadla pod 20 stupňů. Deky a polštáře zajistit nešly, sedačky byly kovové a studené,“ popsal Hela.

Prvním z letounů mělo odcestovat přes 150 turistů ve středu před půlnocí z Heráklionu do Prahy. Stroj v Praze přistál ve čtvrtek se zhruba 13hodinovým zpožděním. Druhý letoun vyrazit pro klienty ve středu před 20:00 z Pardubic se zhruba 180 cestujícími do Heráklionu a odtamtud se vrátit s přibližně 150 cestujícími do Brna.

Odlet obou strojů byl odložen kvůli technickým problémům. Zjištěné potíže podle mluvčí aerolinek nepředstavovaly pro cestující ohrožení. „I při sebemenší odchylce je ale třeba letadlo prohlédnout. Bezpečí cestujících a posádky je prioritou. Za vzniklé potíže se cestujícím velice omlouváme,“ řekla Dufková.

Travel Service je největší českou leteckou společností. Provozuje pravidelné linky pod značkou SmartWings a vlastní České aerolinie. V současnosti, kdy již začala hlavní turistická sezona, provozuje Travel Service podle Dufkové denně až zhruba tři stovky letů. Letecký park Travel Service tvoří 43 letadel a během letní sezony jej posiluje firma pronájmem letadel od jiných leteckých společností.