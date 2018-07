Barbora Zpěváčková, Novinky

„Pokud bude potřeba, kontroly zavedeme. Kvůli tomu jsem 22. června svolal mimořádnou Bezpečnostní radu státu, abych se přesvědčil, jak jsme na takovou eventualitu připraveni,“ reagoval Babiš.

Premiér zdůraznil, že cesta migrantů vede z Itálie přes Rakousko do Německa a Česká republika není na trase. „Ale situaci sledujeme a jsme připraveni reagovat,“ dodal.

Podobně reagoval Hamáček. „Rakousko v současné době jedná s Německem o readmisní dohodě a v případě, že by ta jednání nebyla úspěšná, tak jednou z možností je zavedení kontrol na rakousko-německé hranici. Takže je to pouze možná alternativa do budoucna,“ řekl Hamáček.

Uvedl, že kdyby Rakousko kontroly na svých hranicích opravdu zavedlo, bude Česko reagovat.

ČTĚTE TAKÉ Rakousko reaguje na Německo ihned, chystá kontroly na hranicích

„Situaci průběžně vyhodnocujeme a připravujeme různé scénáře. Pokud by bylo třeba, tak můžeme přistoupit k hraničním kontrolám, ale to je spekulace,“ dodal Hamáček. Kontroly jsou podle něj jedna z alternativ, ale nyní nejsou bezprostředně na stole.

Jan Zahradil

FOTO: Petr Horník, Právo

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) Novinkám řekl, že česká vláda musí urychleně prozkoumat, jaké dopady by měly kontroly na Česko.

„Pokud se tranzitními centry má zastavit tok migrantů do Německa z Rakouska, může hrozit, že se migrační trasa do Německa odkloní přes ČR. V tom případě musíme být připraveni na ochranu hranic s Rakouskem. Je proto třeba pozorně sledovat i opatření na rakouské straně a reagovat adekvátně,“ konstatoval.

Gazdík: Je to konec Schengenu



Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil Novinkám sdělil, že Česká republika by měla monitorovat situaci a v případě potřeby reagovat.

„Vláda musí mít informace, zda hrozí migrační proud, ale pokud vím, tak se jedná spíše o věc hypotetickou. Nyní není nutné kontroly zavádět, ale je nutné být ve střehu,“ prohlásil.

Podle šéfa hnutí STAN Petra Gazdíka nejsou kontroly na hranicích řešením. „Je to zrušení schengenského prostoru. Evropa by měla najít společné řešení, a to urychleně, měla by pomoci jižním státům a směřovat pomoc do zemí mimo území Evropy a tam uprchlíky selektovat,“ míní Gazdík.

Policie by podle něj měla kontrolovat namátkově podezřelá vozidla. „Ale pevně uzavřít hranice je nesmysl. Jak to chce zavést Německo, pojďme takhle kontrolovat evropskou hranici,“ řekl Gazdík.

Rakousko chystá kontroly



Rakousko zahájilo přípravy na ochranu své jižní hranice v reakci na kompromis mezi německou kancléřkou Angelou Merkelovou (CDU) a spolkovým ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) ohledně řešení migrační krize.

Zavedení kontrol na hranicích oznámili ve společném prohlášení rakouský spolkový kancléř Sebastian Kurz (ÖVP), vicekancléř Heinz-Christian Strache (FPÖ) a ministr vnitra Herbert Kickl (FPÖ).