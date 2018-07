Barbora Zpěváčková, Novinky

Tři možné adepty v rozhovoru pro Právo zmínil první místopředseda ČSSD Jiří Zimola. Bývalý jihočeský hejtman se netají názorem, že Poche by se měl nominace vzdát. [celá zpráva]

Co řekl Zimola Právu?

Už jsem zmínil bývalého ministra zahraničí Jana Kohouta, možná bych mohl zmínit – ale prosím, aby se na mě ti lidé nezlobili za takový „polibek“ – pana Aleše Chmelaře, který je státním tajemníkem pro evropské záležitosti na Úřadu vlády, mohl by to být Lukáš Kaucký, bývalý náměstek na ministerstvu zahraničí. V ČSSD je řada schopných lidí.



Pokud by se ministrem stal Jan Kohout (57), jednalo by se o takový politický hattrick. Kohout totiž šéfoval české diplomacii už dvakrát, a to v úřednické vládě Jana Fischera a v úřednickém kabinetu Jiřího Rusnoka.

Bývalý ministr zahraničí Jan Kohout. Snímek z roku 2013

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kohout dříve působil v OSN a také jako velvyslanec České republiky při EU. Ještě před ministerským angažmá pracoval v Černínském paláci jako náměstek. Od roku 1995 je členem ČSSD, v letech 1986 až 1989 byl členem KSČ.

Někdejší náměstek ministra zahraničí Lukáš Kaucký

FOTO: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

V Černínském paláci by mohl usednout také bývalý náměstek ministra zahraničí Lukáš Kaucký (36). Jako náměstek Lubomíra Zaorálka působil v letech 2014 až 2017, skončil kvůli novému vedení resortu.

Kaucký je od roku 2010 je zastupitelem Prahy, rok byl radním pro oblast kultury a cestovního ruchu. V letech 2010 až 2014 vedl Mladé sociální demokraty.

Chmelař se do vlády nežene



Zimola zmínil také jméno státního tajemníka pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře (30). Na úřad vlády nastoupil Chmelař v roce 2014 jako hlavní evropský analytik. Státním tajemníkem se stal vloni v červnu za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař

FOTO: Vláda.cz

Před tím pracoval v Bruselu jako výzkumný pracovník v oblasti finančních trhů v Centru pro studium evropských politik. Chmelař, který je řadovým členem ČSSD, se však do vlády nehrne.

„Důvěry si cením, ale o změně pracoviště neuvažuji. Evropská politika vlády je pro mě v tuto chvíli prioritou,“ sdělil Novinkám Chmelař. Kohout a Kaucký na dotaz nereagovali.

Poche se nechce vzdát



Původně se mluvilo o tom, že diplomacii by mohl znovu vést exministr Lubomír Zaorálek. Ve vládě ale být nechce.

Ministerstvo zahraničí dočasně řídí šéf soc. dem. Jan Hamáček, který je i ministrem vnitra. Pocheho odmítá jmenovat prezident Miloš Zeman. Europoslanec však nezvažuje, že by nominaci do Černínského paláce vzdal. [celá zpráva]