Karolina Brodníčková, Právo

Jak to ve středu bylo s vaším pověřením řídit resort zahraničí? Byl Miroslav Poche jediným nominantem?

Viděl jsem komunikaci mezi Úřadem vlády a kanceláří prezidenta a požádal jsem premiéra, aby ji zveřejnil, aby bylo jasné, že na seznamu nominovaných bylo v kolonce ministerstva zahraničních věcí jen jedno jméno a to patřilo Miroslavu Pochemu.

V tom případě se prezident nezachoval podle Ústavy, když pověřil vás. Kompetenční žalobu premiér ale podat nechce, vy ji po něm nepožadujete, že byste tím ztratili čas. Co tedy hodláte dělat?

Již v pátek jsme hovořili o tom, že pokud by se pan prezident rozhodl nejmenovat Miroslava Pocheho, tak jsme připraveni na alternativní scénář, že řízením resortu zahraničí budu dočasně pověřen já, aby vláda mohla vzniknout. Požadovali jsme, aby premiér splnil koaliční smlouvu a aby nominoval pět kandidátů ČSSD. Pokud pan prezident odmítl někoho jmenovat, tak bylo potřeba to nějak vyřešit, tedy dočasně jmenovat někoho jiného. Postup premiéra bereme jako akceptovatelné řešení.

Vyřeší se situace na ministerstvu do hlasování o důvěře vládě 11. července?

Když jsem přebíral resort, tak jsem říkal, že se to musí vyřešit v řádu týdnů až měsíců. Nemyslím si, že jsme schopni to vyřešit do 11. července. Jde o to, aby vláda získala důvěru, aby fungovala plnohodnotně.

Trváte na Pochem, nebo budete hledat někoho jiného?

Nechci žádnou alternativu vylučovat. Jsme v situaci, kterou jsme nezavinili, je to rozhodnutí prezidenta. Jsme připraveni jednat.

Budete další postup řešit v předsednictvu, nebo rozhodnete sám?

To je otázka, kterou budeme řešit ve vedení soc. dem. Ze strany znějí oba názory. Předsednictvo se může sejít v dohledné době.

Je pravda, že Poche bude jako politický tajemník resort zahraničí de facto řídit?

Resort řídí ministr.

A jak to chcete zvládnout společně s ministerstvem vnitra?

Není to poprvé, kdy je člen vlády pověřen řízením i jiného resortu. Po omezenou dobu se to zvládnout dá. Absolvoval jsem kolečka jednání jak na vnitru, tak na zahraničí. Jsou tam agendy, které se vzájemně překrývají, například migrace.

Je pro vás prioritou vnitro, nebo zahraničí?

Nemohu říci, že by jedno ministerstvo bylo důležitější než druhé. Budu se snažit svou pozornost férově rozdělit. Požádal jsem jednotlivé sekce obou resortů, aby mi připravily výhled priorit na příští měsíce. Je tam celá řada věcí, které znamenají zahraniční cesty a jednání s partnery. Zkusíme to nakombinovat, abychom to pokryli. Je možné v rámci jedné cesty vyřešit agendu obou resortů.

Je možné, že byste si ponechal zahraničí a na vnitro navrhl někoho jiného z ČSSD?

Tímto směrem neuvažuji.

Předseda ČSSD Jan Hamáček a europoslanec Miroslav Poche po setkání s prezidentem Milošem Zemanem

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Shodnete se v zahraniční politice s prezidentem?

Jako předseda Sněmovny jsem se účastnil řady koordinačních schůzek s prezidentem o zahraniční politice. Je to dobrý formát a měli bychom ho zachovat. Za zahraniční politiku je odpovědná vláda, ale prezident je klíčový aktér. To, že se občas neshodneme, neznamená, že spolu neumíme mluvit.

Na vnitru proběhly před vaším příchodem některé změny. Na Českou poštu nastoupil nový ředitel Roman Knap. Máte na něj nějaké požadavky?

Mám s ním schůzku příští týden. Očekávám, že mi představí svou vizi fungování České pošty. Za mě je potřeba poštu stabilizovat, vyřešit otázku platby státu za veřejnou službu a je potřeba jednat se zaměstnanci, jak budou vypadat jejich platové podmínky.

Chci, aby byla zachována dostupnost pošty i na menších obcích, a mým cílem je i to, aby pošta dělala, co má. Tedy aby se zabývala doručováním dopisů a zásilek, ne prodejem omalovánek či losů.

Na vnitru se hovoří o možném odchodu policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Policejní prezident je stále policejním prezidentem, už jsem s ním hovořil. Aktuálně se dějí změny v Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ), končí její šéf Michal Mazánek. Mrzí mě to, považuji ho za špičkového profesionála, ale o jeho úmyslu jsem věděl.

Další změna je na Úřadu pro zahraniční styky a informace, jeho šéf pan Šašek byl postaven mimo službu kvůli vyšetřování. Prioritní je, aby zahraniční rozvědka byla stabilní a neztrácela kredit u našich partnerů v zahraničí.

Váš kolega, exministr vnitra Milan Chovanec sloučil protikorupční policii a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu do NCOZ. Plánujete nějaké změny?

Neplánuji žádné zemětřesení, to je na vysoce odbornou debatu s Policejním prezidiem. Můžeme se bavit o efektivitě fungování NCOZ, zda reforma splnila, co se od ní očekávalo. Znovu rozdělit útvary by nebylo rozumné.

Necháte si radit třeba od Chovance?

Neodmítnu rady a zkušenosti žádného bývalého soc. dem. ministra vnitra. Jsem připraven se bavit jak s Milanem Chovancem, tak s Františkem Bublanem.

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) čelí podezření, že opisovala části závěrečné práce. Nemáte s tím problém?

Od začátku říkám, že nebudu kádrovat kandidáty ANO. To jsem očekával i od našich partnerů.