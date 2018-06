Novinky, ČTK

Nejezdí vlaky z Nymburka do Prahy přes Lysou nad Labem, ani rychlíky z Kolína do Mělníka a dále do Ústí nad Labem. Ty jsou zrušeny bez náhrady a lidé musí cestovat přes Prahu. Pro cestu z Kolína ale musí využít trať přes Český Brod.

Mezi Nymburkem a Lysou nad Labem je zajištěna v omezeném rozsahu náhradní autobusová doprava. Nezastavuje ale ve stanicích Kamenné Zboží a Ostrá. Což znamená, že zastavuje pouze v Kostomlatech nad Labem.

Lidé v opačném směru mají podle doporučení Českých drah jet do Prahy a odtamtud do Kolína po jiné trati.

Vlakové nádraží v Lysé nad Labem v šest hodin ráno.

FOTO: Novinky.cz

Mezi Nymburkem a Prahou mohou lidé využít spojů jedoucích přes Poříčany.

Ovšem lidé z Lysé nad Labem nebo Čelákovic se do Prahy snadno nedostanou. V provozu jsou jen vlaky z Milovic, které jezdí jednou za hodinu. Běžně v ranní špičce jezdí vlak zhruba každých 20 minut.

Omezení by mělo trvat podle odhadu Českých drah do dvanácté hodiny.

Komplikace u Plzně

S horší dopravou musí počítat lidé i na trati z Prahy do Plzně. Před západočeským městem zabil vlak muže a provoz bude přerušen do 10:45.

Ke střetu došlo na konci městské části Doubravka na úrovni výstavby nového železničního tunelu.