Radek Plavecký, Právo

„Peníze by měla společnost vrátit do pěti pracovních dnů po podpisu dohody,“ uvedl ředitel ROP Střední Čechy Kamil Munia. Kdy přesně obě strany dohodu podepíší, zatím není zřejmé, ale Imoba s vrácením peněz podle jejího vyjádření souhlasí.

Tento postup uvítala i opozice. „Šlo o to, aby se peníze co nejrychleji vrátily do veřejných rozpočtů, tohle je nejefektivnější způsob,“ komentoval rozhodnutí rady jeden z jejích členů Věslav Michalik (STAN).

V podstatě bezúročná půjčka

K vrácení peněz úřad firmu vyzval na počátku května a dal jí limit do konce června. Pokud by to firma neudělala, hrozilo jí zahájení správního řízení, které by mělo formu daňové kontroly. Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a ředitele ROP Střední Čechy Kamil Munia

FOTO: Radek Plavecký, Právo

„Pokud peníze teď vrátí, ze zákona to znamená, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně,“ vysvětlil Michalik. To, že si firma v podstatě půjčila na deset let bezúročně 50 miliónů korun, se už řešit nebude.

Stíhání to nijak neovlivní



Na trestní stíhání Andreje Babiše (ANO) by nemělo mít vrácení peněz vliv.

Kvůli podezření z pokusu o dotační podvod v kauze Čapí hnízdo je stíháno sedm lidí. Je mezi nimi premiér Babiš i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a Babišovy dvě dospělé děti. Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá. Policie původně stíhala 11 lidí. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři z nich ale uspěli se stížností proti stíhání. [celá zpráva]

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimiliónovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba. Její zástupci podle ČTK uvedli, že vrácení peněz neznamená, že by připustili nějaké porušení dotačních pravidel.

Podle hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO), která je současně předsedkyní výboru regionální rady, je to vstřícný přístup firmy. V okamžiku vrácení peněz přijde do krajského rozpočtu něco málo přes 3 milióny korun,“ potvrdila Jermanová.