Poche bude na ministerstvu zahraničí jako nehonorovaný politický tajemník

Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD), kterého prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat do čela ministerstva zahraničí, by měl na resortu působit jako „nehonorovaný politický tajemník“. Sám Poche to řekl serveru ihned.cz. Europoslancem bude podle svých slov dál.