Kristýna Léblová, kk, Novinky

Plavci si tak v bazénu moc neužijí. Je určen spíše pro relaxaci, a ne ke kondičnímu plavání. Nově je v něm relaxační zóna s vířivkami. „Ti, co si chtějí zaskotačit a zaplavat ve vodě, tak si tady určitě užijí (...), ale jestli hovoříme o té plavecké dráze, která sloužila ke kondičnímu plavání, tak ta je opravdu menší, ta má 16 metrů,” uznává místostarosta Prahy 3 Ivan Holeček.

Celkově se však podle něj rozměry bazénu zvětšily na 27 metrů. „Změněn byl původní koncept plaveckého bazénu, který měl dráhy, a teď je tu multifunkční koupaliště, které bude více vstřícné pro děti, rodiny s dětmi a pro seniory,“ popsal hlavní cíle rekonstrukce Holeček.

Nový bazén za 32 miliónů je spíše pro zábavu než na plavání.

FOTO: Novinky

To, zda byl koncept zvolen správně, podle něj ukáže až čas. „Ale určitě ano, proto máme narváno, a pokud si všichni vzpomenou, když na Pražačku přišli, tak vždy tady bylo úplně narváno - hlava na hlavě -, takže ten bazén plavecký nikdy na kondiční plavání nebyl,” uvedl dále místostarosta.

Půl roku, 32 miliónů



Rekonstrukce byla navíc podle Holečka nutná, protože původní vana bazénu byla na mnoha místech zrezivělá a stálé opravy by byly spíše na škodu. „Ta vana byla v tak špatném stavu, že rekonstrukce byla opravdu nutná, a myslím si, že jsme občanům Prahy 3 dlužili, aby měli důstojné prostředí pro letní osvěžení,“ uvedl místostarosta.

Původní bazén byl v areálu už z dob první republiky, železná vana zde byla umístěna už počátkem 80. let minulého století. „Už za první republiky zde byl prostor pro plavání, byla to relaxační zóna a bazén byl větší. My se vracíme velikostí vany na ten prvorepublikový rozměr,“ řekl Holeček ještě v době rekonstrukce.

Bazén Pražačka

FOTO: Novinky

Práce na novém bazénu začaly v prosinci minulého roku a byly plánovány zhruba do května. Nakonec se bazén otevřel 1. června, tedy zhruba po půl roce. Práce podle Holečka zkomplikovalo jen to, že museli odvézt více železa ze staré vany, než předpokládali. „Původní prvorepubliková vana byla daleko objemnější, co se týče železného materiálu,” poznamenal místostarosta Prahy 3.

Celkové náklady se vyšplhaly na 32 miliónů korun a přispěl na ně Magistrát hl. m. Prahy. Změna se dotkla i vstupného, které se z původních 120 korun zvýšilo na 140 korun na dospělého člověka a den.

Práce budou pokračovat

Rekonstrukce však bazénem nekončí, na areálu se bude dále pracovat. V plánu je elektronický systém, díky kterému návštěvníci zaplatí vstupné, sportoviště i občerstvení kartou nebo čipem.

Dále chtějí zrekonstruovat antukové kurty, které mají v plánu zastřešit, čímž si slibují rozšíření nabídky po celý rok. Na rekonstrukcích se bude pracovat až do roku 2020.