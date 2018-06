jas, Novinky

„Mé protikorupční tažení na ministerstvu obrany vadilo hodně lidem, hodně společnostem i politikům,“ tvrdí ministryně.

„Tady vidíte, jak končí ten, kdo se snaží prosadit to, za co kandidoval, v rámci hnutí ANO. Tzn. boj proti korupci, transparentnost a vyčištění nekalých praktik, které se dějí na ministerstvu obrany,“ popsala ministryně svůj konec v čele resortu, kde by ji měl nahradit Lubomír Metnar.

I coby poslankyně chce podle svých slov monitorovat „stříhání pavučin”, s nímž podle svých slov v resortu začala. „Budu hlídat veškeré audity a nic nenechám ležet,” dodala.

Problematické zakázky



Ministryně se vrátila k uzavírání veřejných zakázek, z nichž nejznámější jsou patrně zájem o nákup radarů a pořízení víceúčelových vrtulníků.

„Rozhodnuto o tom, kdo vyhrál tuto zakázku, bylo 1. 12. 2016,“ uvedla Šlechtová k problematické zakázce na pořízení nových radarů, kterou vyšetřuje Vojenská policie. „Dochází tam možná k určitým částem trestných činů,“ uvedla ministryně s tím, že byla připravena zakázku dokončit. [celá zpráva]

K zakázce na pořízení vrtulníků ukázala Šlechtová „marketingový průzkum“, z něhož podle ní vyplývá, že armáda nemá zájem ani o americké, ani o italské stroje. Nyní je podle ní hotova zadávací dokumentace pro skutečné výběrové řízení. [celá zpráva]

Bahna 2018! Ukazka nasich pozemnich sil. Moc dekuji za mnoho pozitivnich slov a dekuji vojakum za jejich slova. Ani jsem v dobe medialniho lynce nevedela, ze za mnou tolik stojite. Hodne to pro me znamena. Dekuji!! pic.twitter.com/MSYYgMCoL3 — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 23. června 2018

Ministryně připomněla i zakázky, které se jí podařilo na ministerstvu uzavřít, a ocenila české vojáky. „Myslím, že jsme si na sebe zvykli. Oni mě brali, protože vojáci poslouchají,” dodala.

„Když se někdo někomu nehodí, tak následně končí,” uvedla ke svému konci s odkazem na „mediální lynč”, který byl vůči její osobě rozehrán a ve srovnání s nímž jsou prý témata rozebíraná médii směšná. [celá zpráva]