Naďa Adamičková, Právo

V případě neuvolněných členů zastupitelstev vláda schvaluje pouze maximální limit, kterého mohou odměny dosáhnout.

Zatímco v současnosti činí odměna uvolněného starosty nejmenších obcí do tří set obyvatel 36 499 korun hrubého měsíčně, od ledna by to mělo být buď 38 324 orun, nebo v případě sedmiprocentního zvýšení 39 054 korun. V případě členů zastupitelstva v těchto obcích činí nárůst z 24 819 korun na 26 060, případně 26 557 korun.

Odměna hejtmanů krajů s více než miliónem obyvatel pak má poskočit z dnešních 109 497 korun buď na 122 637, nebo na 124 973 Kč.

Pravidelný automat



Nejvyšší příjem náleží pražské primátorce, jejíž letošní odměna dosahuje 113 147 korun, zatímco příští rok by nový primátor měl pobírat 126 469, případně 128 878 korun hrubého měsíčně.

Pravidelné zvyšování odměn v situaci, kdy rostou mzdy ve státní správě, si před časem vymohli zástupci Svazu měst a obcí, kteří poukazovali na to, že na rozdíl od úředníků a politiků zůstávají zastupitelé stranou pozornosti. Už minulá vláda proto uložila ministru vnitra, aby pravidelně každý rok vypracoval příslušné vládní nařízení, a to v situaci, kdy se průměrná hrubá měsíční mzda v národním hospodářství za předminulý kalendářní rok zvýší nejméně o 2,5 procenta.

Jde tak o podobný „automat“, který se týká poslanců, senátorů, členů vlády, prezidenta a dalších ústavních činitelů.

Je samozřejmě v pořádku, že pokud rostou mzdy v celé státní správě, tak spolu s tím se zvýší i odměny neuvolněných zastupitelů předseda hnutí STAN Petr Gazdík

Na rozdíl od příjmů komunálních politiků ale platy ústavních činitelů mají vyšší růst.

Od začátku příštího roku by měly poskočit v krajním případě o 19,9 procenta anebo o 8,9 procenta. To když parlament schválí novelu tzv. platového zákona, která má „zamrazit“ platy špiček na 2,5 procenta mzdy v nepodnikatelské sféře za předminulý rok namísto platných 2,75 procenta.

„Je samozřejmě v pořádku, že pokud rostou mzdy v celé státní správě, tak spolu s tím se zvýší i odměny neuvolněných zastupitelů,“ řekl Právu předseda hnutí STAN Petr Gazdík, který návrh vítá.

V případě neuvolněných zastupitelů, tedy těch, kteří svou funkci vykonávají vedle svého povolání, pak podle něj záleží na jednotlivých zastupitelstvech, zda kývnou na vyplácení vládou schváleného maxima, či nikoli. Jen pro příklad: dnes může odměna neuvolněného zastupitele v nejmenší obci dosáhnout 1095 korun hrubého měsíčně, nově by mohla činit 1150 nebo 1172 korun.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Znám mnoho zastupitelstev, která rozhodně maximum nevyplácejí,“ uvedl Gazdík.

Motivační lákadlo před volbami?



Ministerstvo vnitra přitom připouští, že zvýšení odměn může být svým způsobem i motivačním faktorem při letošních komunálních volbách.

„Nekvantifikovatelné, avšak kvalitativní pozitivum lze očekávat, a to zejména v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí, které proběhnou právě ještě v průběhu tohoto roku, ve zvýšení motivace a pocitu ocenění náročnosti ve veřejném zájmu vykonávaných funkcí, zejména u uvolněných členů zastupitelstev, kteří dané funkce vykonávají jako své hlavní zaměstnání,“ míní ministerští legislativci.

Mnohé, zejména menší obce, totiž zaznamenaly neochotu lidí angažovat se v komunální politice, a to kvůli zpřísněnému zákonu o střetu zájmů, který původně počítal se zveřejňováním všech příjmů, dluhů a majetku také u neuvolněných zastupitelů.

V Česku je zhruba 63 tisíc členů zastupitelstev všech úrovní. Zvýšení odměn jde z rozpočtů obcí, měst a krajů. Podle odhadů ministerstva vnitra by pětiprocentní zvýšení odměn mělo stát samosprávné celky 316 miliónů, v případě nárůstu o sedm procent 443 miliónu korun.