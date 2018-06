zpe, Novinky

O víkendu se ohledně Pocheho spustila mela. Zeman totiž v rozhovoru pro Blesk řekl, že jméno europoslance v návrhu na složení vlády není. Babiš to ale následně vyvrátil. Uvedl, že Pocheho navrhne, protože ČSSD by jinak vládu nepodpořila. Seznam, kterým disponoval prezident, byl prý pouze pracovní.

Zeman však už několikrát zdůraznil, že Pocheho jako šéfa české diplomacie nejmenuje. Předseda soc. dem. Jan Hamáček minulý týden po schůzce s prezidentem připustil, že Černínský palác by mohl vést dočasně on sám a Poche by zatím působil jako náměstek nebo poradce.

Prezident by měl novou vládu jmenovat ve středu ráno. O důvěru Sněmovny chce Babiš požádat 11. července.