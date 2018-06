Oldřich Danda, Právo

Pane předsedo, jak se vám líbí v opozici?

Musím říct, že je to o mnoho jednodušší. Na druhou stranu z toho žádnou radost nemám zvláště kvůli tomu, co provádí současná vláda.

Není v opozici příliš těsno? Ve Sněmovně je devět stran, nezmenšuje to šance prosadit vaši politiku?

Je to trend, který vidíme i na komunální a krajské úrovni. Přibývá kandidátek, politických subjektů a tím se zvětšuje roztříštěnost.

Nebylo by lepší být ve vládě?

Samozřejmě že ve vládě prosadíte víc, ale rozhodně nebudeme ve vládě za každou cenu. Už to, že jsme byli v minulé vládě, byl kompromis. Teď to ale překročilo určitou hranici, kdy už bychom popřeli principy, a to nejde.

Politika je vždycky volba menšího zla. Není menší zlo být ve vládě s trestně stíhaným člověkem než dopustit vládu s podporou komunistů?

Nejmenší zlo by bylo, kdyby pan Babiš dělal to, co chce po jiných. Říká, ať se pan Poche zachová státotvorně a neblokuje sestavení vlády. Pan Babiš to tady blokuje už přes půl roku.

Mohla tu už dávno být většinová vláda z proevropských demokratických stran. Je rozdíl mezi kompromisem a mezi popřením hodnot. Slíbili jsme voličům, že do vlády, kde bude trestně stíhaný člověk, nepůjdeme, a to také dodržíme. My jsme byli pořád připraveni, resp. jsme pořád připraveni jednat. Ale jediná nabídka, kterou jsme od ANO dostali, byla – za jakých podmínek podpoříte menšinovou vládu hnutí ANO? Nic jiného seriózního nepřišlo.

Ještě není stvrzeno důvěrou Sněmovny, že opravdu vznikne menšinová vláda sociální demokracie a ANO s podporou komunistů. Jak by podle vás mohlo vypadat řešení, kdyby tato možnost padla?

Pokud Andrej Babiš nebude schopen si jako premiér zajistit podporu, tak se domníváme, že je tady možnost menšinové vlády, ve které hnutí ANO nebude, a podpoří vznik jiné vlády. Možností je řada. V rukou to má pan prezident, protože může eventuálně jmenovat i úřednickou vládu. Rozhodně nejsou pouze dvě možnosti – premiér Andrej Babiš nebo předčasné volby.

Předčasné volby připustil i prezident. Nebylo by to řešení, když už se to tři čtvrtě roku nehýbá z místa?

Nehýbá se to z místa, protože dva muži si vzali za rukojmí celou republiku. Situace mohla být dávno vyřešená, kdyby tu nebyly ambice jednoho člověka. Předčasné volby by byly manažerským selháním předsedy ANO a prezidenta, protože sveřepě trvají na jediné možnosti, přestože je jich řada.

Co říkáte na taškařici kolem pana Pocheho?

Ukazuje se, že to, co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. Prezident nejdříve požadoval 101 podpisů, teď už je zase nechce. Vyzývá ostatní ke státotvornému a státnickému jednání, ale sám to nedělá. Je to pokrytectví. Osobu pana Pocheho vůbec hodnotit nechci. Tady to je věc principiální. Myslím, že když něco platí pro jednoho, tak by to mělo platit i pro druhého, a pokud to ti lidé nedělají, tak jsou to kecy.

V říjnu budou komunální a senátní volby. V Senátu obhajujete jen tři křesla, v kolik mandátů věříte? Myslíte, že budete mít nejsilnější klub?

Záleží na tom, jak dopadnou sociální demokraté, ale ambici vyhrát pochopitelně mít musíme. Protože jsme druzí, tak chceme být první. To je logické.

Vy kandidujete do Senátu na Náchodsku, když uspějete, budete se chtít stát předsedou Senátu?

Já myslím, že nováček by úplně být předsedou neměl, takže uvidíme. Nejdřív se musím do Senátu dostat.

Příští rok budete mít sjezd, budete znovu kandidovat na předsedu lidovců?

Rozhodnu se definitivně po senátních volbách.

Jaké důvody by vám v tom zabránily?

Po osmi letech už je člověk samozřejmě opotřebován jak fyzicky, tak psychicky a někdy se vyplatí vyměnit trenéra v mužstvu, aby přišla nová energie. Osobně si myslím, že už jsem okoukaný, a proto zvažuji, jestli můj přínos pro stranu je ještě dostatečný a jestli by můj post nemohl dostat někdo jiný. Jsem přesvědčen, že příští rok by na sjezdu mělo dojít k obměně.

Kdo je vaše největší konkurence?

Podle průzkumů je to různé. O starší generaci bojujeme s hnutím ANO, v městském prostředí zase s TOP 09, Starosty, částečně s Piráty a o křesťanského voliče je to boj s ODS a sociální demokracií.

Je např. zajímavé, že jsou skupiny lidí, které nejsou schopny rozlišit mezi TOP 09, Starosty a lidovci. Přitom se začíná ukazovat, že oni jsou liberálové, z TOP 09 odchází její konzervativní členové. My jsme středová konzervativní strana, která se v mnoha věcech střetává s ODS, ale jsme zastánci sociálně-tržního hospodářství a oni jsou v ekonomice poměrně liberální. V hodnotových věcech jsme zase konzervativnější než třeba STAN nebo TOP 09. Jsme stranou, která skutečně myslí na venkov, ale zároveň jsme přijatelní pro městského intelektuála, takže já myslím, že tady nějaký prostor je.

Ale moc ho není, nebylo by lepší se spojit s TOP 09 a STAN?

Dávalo by smysl, aby se spojili oni. Já si myslím, že to je otázka času, kdy se hnutí STAN s topkou spojí. Ve dvou volebních obdobích měly přes deset procent, a když se rozešly, tak má každá zvlášť okolo pěti procent.

Obě strany se profilují podstatně více liberálně. My jsme to se Starosty zkusili a ukázalo se, že naši voliči se s tím relativně smířili, ovšem voliči STAN lidovce prostě volit nechtějí. Tím to celé skončilo.