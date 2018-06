Novinky

V týdnu od 25. června do 1. července bude doznívat nynější vlna ochlazení. Teploty by se k letním hodnotám měly vrátit až v průběhu příštího týdne.

„Poté bude následovat týden (od 2. do 8. července) s průměrnými až lehce nadprůměrnými teplotami,” uvedl ČHMÚ.

Poslední dva týdny od 9. do 22. července by měly být z hlediska teplot průměrné.

Více pršet by mělo v příštím týdnu a rovněž v týdnu od 9. do 15. července. „Z hlediska celkového množství srážek lze předpokládat, že období od 25. června do 22. července bude nadprůměrné, i když lokálně mohou být na našem území velké rozdíly v celkových úhrnech,” uvádí výhled.

Průměrný srážkový úhrn v tomto období je 81 milimetrů, ale při pohledu do minulosti lze zjistit, že v roce 1997 spadlo rekordních 204 milimetrů. Naopak v roce 2015 pouhých 25 milimetrů. Statistika meteorologů sahá do roku 1951.