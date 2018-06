miv, Právo

Semafor řídí dopravu, aby se na mostě ve špatném stavu nesetkala najednou příliš těžká nákladní auta z obou směrů. Kyvadlově řízený provoz má trvat až do opravy mostního díla. Ta se dostane na řadu až příští rok, je zapotřebí teprve připravit projekt.

„Zatím jsme vyloučili variantu, že bychom most úplně uzavřeli celý,“ uvedl ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Právě takový byl ale prvotní scénář, který se zatím nenaplnil.

Kolony u mostu přes jezera poblíž Pasohlávek budou v době dovolených dále narůstat.

FOTO: Milan Vojtek, Právo

„Jedu podle mobilní aplikace Waze. Ta mě včas upozorní na problém na trase, takže v případě potřeby mířím pryč z hlavního tahu na některou z alternativních tras,“ říká Petr Sedlák.

Už jen kolona na necelé dva kilometry dlouhém úseku od aqualandu po semafor na mostě u stavidel znamená čekání po dobu deseti, dvanácti minut.

Pokud se fronta čekajících dostane k téměř čtyři kilometry vzdálené křižovatce u Ivaně, znamená to, že použití alternativní trasy je navýsost vhodné, protože v opačném případě je před řidičem a posádkou auta zhruba půlhodina čekání.

„Jsem rád, že zatím si to krátíme přes Pasohlávky, Brod a Dolní Dunajovice my místní. Obávám se ale, že až vypukne hromadné stěhování k moři, bude i tam plno. Zatím většina přespolních míří do kolony,“ dodal Sedlák.

Co se bude dít v létě, ukáže čas. Navíc je možné, že komplikace budou po tři léta. To letošní s provozem řízeným semafory, jedno, možná i dvě další léta pak třeba i s úplným vyloučením dopravy v době výměny mostu.

„Necháme zpracovat projekt. Řekne nám, jestli budeme potřebovat jednu, či dvě stavební sezony,“ dodal Fiala. Plány opravy by měly být k dispozici na podzim. Náklady na opravu mostu ŘSD předběžně vyčíslilo na sto miliónů korun.

Most přes vodu mezi horní a prostřední novomlýnskou nádrží slouží dopravě na frekventovaném mezinárodním tahu z Brna do Vídně. Řeku Dyji silnice překonávají čtyři pole mostní konstrukce nad kanály jednotlivých stavidel.

Celková délka mostu je 120 metrů. Konstrukce pochází z roku 1979. Při zkoumání stavu mostu před dostavbou lávky pro cyklisty čekalo na odborníky nemilé překvapení. A vzápětí byli nemile překvapeni i zástupci ŘSD.

Hodnocení stavu mostu skončilo šestkou na sedmistupňové škále, kde sedmička znamená havárii a nutnost uzavření mostu. První scénář předpokládal odklonění tranzitní dopravy z Vídně přes Znojmo, respektive přes Břeclav. Ani jedno řešení nebylo dobré, obě města stále nemají obchvat, ten znojemský se už alespoň staví. V Břeclavi navíc na trase možného odklonu přes již tak ucpané město je most, jehož stav je rovněž oznámkován šestkou.