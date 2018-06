Novinky

Zeman to uvedl v rozhovoru pro páteční vydání listu Mladá fronta Dnes s tím, že pokud by selhal nynější pokus o sestavení kabinetu a následně by neuspěl ani premiér nominovaný předsedou Sněmovny, mohl by volby vypsat.

„Když nevyjde ani třetí pokus, tak má prezident republiky možnost – nikoli povinnost – vyhlásit předčasné volby,” řekl prezident, který se doposud k opakování volebního klání stavěl spíše skepticky.

V loňském televizním vánočním poselství dokonce své prohlášení, že předčasné volby nikdy nepřipustí, doprovodil gestem s bojovně zaťatou pěstí. Podle něj mají politici umět hrát s kartami, které voliči rozdali.

Prezident Miloš Zeman během vánočního proslovu zvedl zaťatou pěst v okamžiku, kdy vyloučil, že by vypsal předčasné volby.

FOTO: repro ČT24

Zeman také připomněl, že dalším možným termínem, v němž by došlo ke kumulaci hlasování, by byly příští rok na jaře volby do Evropského parlamentu.