Návrh ve Sněmovně předložilo 46 poslanců za ANO, Piráty, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Předkladatelé upozornili, že registrované partnerství má ve srovnání s manželstvím jistá omezení, která komplikují život nejen registrovaným partnerům, ale i dětem, které vychovávají. Připomínají i symbolickou rovinu uzavření sňatku, která u registrovaného partnerství chybí.

„Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jako je zákonem poskytována manželům a jejich dětem,” uvedli předkladatelé v důvodové zprávě.

Možnost adopcí



Lidé by tak měli práva i povinnosti na úrovni manželů. Uzavřením svazku by vzniklo jejich společné jmění, měli by nárok na vdovské a vdovecké důchody i práva a povinnosti k dětem včetně možnosti adopcí.

„Pokud bude lesbickým a gay párům umožněno mít společně děti, je možné, že to přispěje k tomu, aby děti, které by jinak zůstaly v ústavu, našly dříve svou adoptivní rodinu,” uvádí důvodová zpráva.

Lidé, kteří již žijí v registrovaném partnerství, by v něm mohli setrvat, případně by mohli uzavřít sňatek. Možnost uzavírat nová registrovaná partnerství by zanikla.