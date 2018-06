Novinky, ČTK

Stažení stížnosti má za následek to, že NSS se už dřívějším verdiktem nebude zabývat. Řízení ve čtvrtek zastavil.

V platnosti tak zůstává rozsudek Městského soudu v Praze, který v dubnu rozhodl, že Zeman musí znovu rozhodnout o jmenování uměleckého historika Fajta a fyzika Ošťádala profesory. Prezident je jmenovat odmítl navzdory tomu, že to navrhly vysoké školy. Podle soudu prezidentovi ani žádnému jinému orgánu výkonné moci nepřísluší posuzovat, kdo splňuje a nesplňuje podmínky pro jmenování profesorem. To je záležitost vysokých škol, do jejichž autonomie by prezident nepřípustně zasáhl.

Prezident se následně obrátil na NSS s kasační stížností, u které požádal o odkladný účinek. Soud mu ale nevyhověl, prezidentovi právníci tak stížnost stáhli.

Jiří Fajt

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Soud vyvedl Zemana z omylu

Zeman při zdůvodnění nejmenování v případě Fajta poukázal na jeho údajnou žádost, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k platu ředitele Národní galerie. U Ošťádala kritizoval kontakty s komunistickou Státní bezpečností.

Fyzik Ivan Ošťádal na archivním snímku

FOTO: Jan Handrejch, Právo

U soudu Zeman tvrdil, že jako prezidenta ho žádný jiný státní orgán nemůže volat k odpovědnosti. Soud však tento výklad ústavy vyvrátil. Zdůraznil, že prezident je při výkonu pravomocí vždy vázán ústavními i ostatními zákony a jeho postup lze přezkoumat právě z hlediska zákonnosti.