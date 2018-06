Novinky

Proti trestu smrti se vyslovilo 37 procent dotázaných a zbývajících osm procent lidí nemá na toto téma jasný názor.

Trest smrti odmítají lidé s vysokoškolským vzděláním, naopak jeho příznivci jsou častěji voliči levice a příznivci prezidenta Miloše Zemana.

Eutanazie má podporu



Lidé byli rovněž dotazováni na postoj k eutanazii, její uzákonění podporují dvě třetiny (67 procent) lidí. Proti možnosti ukončit život nevyléčitelně nemocného člověka bylo 23 procent lidí a desetina dotázaných neví.

Poslední oblastí, na níž byli lidé dotazováni, bylo právo ženy podstoupit umělé přerušení těhotenství. Podle 71 procent dotázaných jde o její osobní rozhodnutí, 19 procent lidí má za to, že interrupce by měla být povolena jen s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu, a podle šesti procent respondentů by měla být povolena pouze v případě ohrožení života těhotné. Jedno procento by interrupci zakázalo. Zbývající tři procenta nemají na problematiku jasný názor.

Česká společnost je v otázce interrupcí dlouhodobě liberální a od roku 2010 jsou postoje v této otázce víceméně stabilní.

Průzkum proběhl od 12. do 24. května a zapojilo se do něj 1008 respondentů.