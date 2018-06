Okamurova SPD dostala pokutu 100 tisíc od úřadu, který hlídá hospodaření stran

Pokutu ve výši 100 tisíc korun udělil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran hnutí SPD Tomia Okamury kvůli čtyřem přestupkům. Všechny souvisely s volební kampaní do loňských sněmovních voleb a do lednových doplňovacích voleb do Senátu.