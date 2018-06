Karolina Brodníčková, Právo

První místopředseda soc. dem. Jiří Zimola řekl, že by vás ve vládě mohl nahradit bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Co vy na to?

Je to zajímavá myšlenka. Luboš je člověk, co je mi programově i myšlenkově velmi blízko. A jsem rád, že Jiří Zimola přichází s tímto jménem. Předtím padala jména, jako je Jan Kohout nebo Hynek Kmoníček. Kohout není člen ČSSD. Akorát Jiří Zimola zapomněl, že jsem vystudovaný ekonom České zemědělské univerzity, Provozní ekonomické fakulty. Rok a půl jsem pracoval na ministerstvu zemědělství. Tak pokud má dojít k nějakým změnám, tak se Jiřího Zimoly zeptám, jestli je ochoten přistoupit na takové řešení (smích).

Zimola také řekl, že se o jménech kandidátů na ministry v referendu ČSSD nehlasovalo. Máte tedy také pocit, že by se mohli vyměnit, že je to členům ČSSD jedno?

To určitě není jedno, to je jen názor Jiřího Zimoly.

Takže na jménech záleží? Proto členové vládu v referendu schválili?

Protože vláda je pro ČSSD příležitost obhajovat nějaký program, tak na těch jménech ministrů velmi záleží.

V pátek máte schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Věříte, že ho přesvědčíte, aby souhlasil s vaším jmenováním ministra zahraničí?

Myslím, že ano.

Co mu hodláte říci? Vždyť všechny argumenty se už v médiích objevily.

Právě že se neobjevily žádné. Diskutuje se o hlasování v europarlamentu, o kterém pan Vojtěch Filip opakovaně lhal (předseda KSČM tvrdil, že Poche hlasoval pro zavedení sankcí vůči zemím, které nepřijímají migranty, což nebyla pravda – pozn. red.). Diskutuje se o mých postojích k migraci. Neměl jsem možnost panu prezidentovi předložit své argumenty ani vize. Chci se bavit například o zvláštním summitu Evropy k migraci, který se připravuje. Diskutuje se o pozici vůči Izraeli, ale málo se ví, co já pro Izrael skutečně v Evropském parlamentu dělám. Chci s ním diskutovat všechny aspekty zahraniční politiky.

Vy jste ale své postoje už vysvětloval v médiích. Se Zemanem to neudělalo nic, nadále vás odmítá. Pokud ho tedy nepřesvědčíte, vzdáte se nominace do vlády?

To je příliš daleko, to já nechci předjímat. Rozhodně ne bez konzultace s vedením ČSSD. Bavím se s mnoha lidmi v soc. dem. Jak já vidím aktuálně svou podporu uvnitř strany, tak se spíše nevzdám. Ale to by bylo na diskusi uvnitř ČSSD a rozhodně by do toho nesměl zasahovat ani premiér Andrej Babiš, ani Vojtěch Filip. Ale teď to nechci vůbec připouštět.

Je pravda, že nominaci do vlády jste získal díky pražské ČSSD, která pomohla Hamáčkovi k funkci předsedy a zajistila i schválení vstupu do vlády v referendu?

Já myslím, že za mnou soc. demokraté stojí kvůli tomu, co reprezentuji, jaké názory v zahraniční politice říkám, kvůli tomu, jak jsem se choval v Evropském parlamentu a jaké zastávám postoje.

Zpočátku jste byl proti vstupu ČSSD do menšinové vlády s ANO, potom jste názor změnil. Nelitujete teď toho?

Nelituju. Kvůli postojům ANO a premiéra Babiše je to jediná vláda, která může vzniknout bez přímé účasti nepřijatelných politických subjektů. Pokud tato vláda nevznikne, tak se otevře cesta k vládě opřené o SPD a možná s přímou účastí KSČM. Já si to nepřeju. Politici by měli být odpovědní. Voliči zvolili, koho zvolili, a my bychom se podle toho měli chovat, nebo vyhlásit předčasné volby. Ale nepřipusťme možnost, aby vládl Tomio Okamura, to té zemi uškodí. Já nejsem tak škodolibý člověk jako někteří politici pravice, kteří říkají: „Čím hůř, tím lépe, my potom budeme mít snazší práci v opozici“. To nechci připustit.

Nechcete vládu s SPD, ale kvůli vám k ní nakonec může dojít. Protože vládu ČSSD a ANO teď možná blokujete. Neměl byste se tedy nominace na ministra zahraničí vzdát, abyste vládu s ANO soc. dem. usnadnil?

To možná ano, pokud by to bylo na základě věcných argumentů, a ne na základě nějakého vylhaného vystoupení Vojtěcha Filipa. Nechci srovnávat SPD a KSČM, pro mě mezi nimi není rovnítko, na druhou stranu KSČM chce jen tolerovat vládu. Tak ať ji toleruje a nechá demokratické strany pracovat.