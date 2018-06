Novinky, ČTK

Úplný odchod z politiky avizoval Pelikán v dubnu, kdy vyloučil, že by mohl pokračovat v příští vládě. [celá zpráva]

Pelikán byl ministrem spravedlnosti od března 2015 ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), ve funkci zůstal i v současném prvním kabinetu Andreje Babiše (ANO), který od závěru ledna vládne v demisi. Svůj odchod z politiky zdůvodnil Pelikán začátkem dubna mimo jiné názorovým rozchodem s hnutím ANO, jehož členem ale chce zůstat.

Za Pelikána by měla do poslaneckých lavic nastoupit ředitelka neziskové organizace Monika Červíčková, která je první náhradnicí na pražské kandidátce ANO v loňských podzimních volbách. Slib by mohla složit v úvodu schůze dolní komory, která začne za týden.