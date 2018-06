Kandidát na ministra zahraničí Miroslav Poche (ČSSD) v reakci na slova Jiřího Zimoly o tom, že by na zahraničí mohl jít poslanec Lubomír Zaorálek, uvedl, že je to zajímavá myšlenka. Dále dodal, že se místopředsedy ČSSD Jiřího Zimoly zeptá,... Celý článek Beru klidně zemědělství, řekl Poche. Tím by vypadl Zemanův kůň Toman»