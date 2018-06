Novinky

„Prezident republiky informoval předsedu vlády, že po návratu z návštěvy Ústeckého kraje začne přijímat nominanty jak za hnutí ANO, tak za ČSSD. Mezi nimi bude i pan Miroslav Poche,” napsal Zemanův mluvčí krátce poté, co Babiš navzdory oznámenému brífinku zmizel ze zámku bez jediného slova. [celá zpráva]

„Prezident republiky hodlá pana Miroslava Pocheho požádat, aby zvážil svoji kandidaturu na funkci ministra zahraničních věcí a usnadnil tak sestavování vlády a její toleranci,” informoval dále Ovčáček.

Babiš svolal novináře na pátou hodinu do Průhonic, protože se prý chtěl vyhnout známým křiklounům, kteří v Lánech čekali. Uvedl, že problém s nominací Pocheho ho nepřekvapuje a je dlouhodobě známý. Očekává, že řešení přinese právě Ovčáčkem oznámená schůzka se Zemanem. „Ten problém tady byl od začátku a vy to všichni víte,” řekl hroznu novinářů.

Zeman bude v Ústeckém kraji Zeman do čtvrtka, kdy přesně se s Pochem má sejít, není jasné. Poche už na oznámení hradního mluvčího na Twitteru zareagoval slovy, že děkuje za oznámení a že rád přijede. „To je poprvé, co jste na mě za posledních šest týdnů nezaútočil,” rýpl si do Poche do Ovčáčka.

Dekuji za zpravu a rad prijedu! To je poprve, co jste na me za poslednich sest tydnu nezautocil! — Miroslav Poche MEP (@PocheMEP) 17. června 2018

Pro ČTK Poche řekl, že se na schůzku bude připravovat tak, jako by se šel představit jako ministr zahraničí. „Doufám, že schůzka bude především o mých názorech na zahraniční politiku, směřování české zahraniční politiky, v jakém je stavu diplomatický sbor a zahraniční služba, jaké budou priority. Předpokládám, že se to jednání vyvine tímto směrem,” uvedl Poche.

ČSSD Pocheho navrhla na ministra zahraničí a na své nominaci trvá. Prezident i premiér kritizují jeho postoje v otázce migrace. Vládu by v případě jeho angažmá nepodpořili ani komunisté, čímž prý překvapili šéfa ČSSD Jana Hamáčka. Ten o takové podmínce dosud neslyšel. [celá zpráva]

Ovčáček už v sobotu na oficiální Twitteru hradní kanceláře zopakoval, že Pocheho Zeman nikdy nejmenuje. Slova lídra KSČM doplnil v neděli o sdělení, že Hamáček údajně „před referendem ČSSD slíbil panu prezidentovi, že předloží návrh na jiného kandidáta na ministra zahraničí, než je M. Poche”.

Zeman Pochemu vyčítá podle Ovčáčka jeho protiizraelské a proimigrační postoje.