Nedůstojná šaráda ČSSD. Prezident nikdy nejmenuje Pocheho, zní z Hradu

Premiér Andrej Babiš předloží v neděli prezidentovi Miloši Zemanovi seznam kandidátů ČSSD na ministry včetně jména Miroslava Pocheho. Po sobotním jednání s Babišem v Průhonicích to řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Mluvčí prezidenta vzápětí vyloučil, že by Zeman mohl Pocheho jmenovat do čela rezortu zahraničí.