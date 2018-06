Oldřich Danda, Právo

Čím chcete přesvědčit Pražany, že by měli volit soc. demokracii?

Mám výhodu proti některým kandidátům, že tady celý život žiji. Jsem rád, že mi soc. demokracie dala svou důvěru. V tuto chvíli se zabývám dvěma velkými tématy. První jsou ceny bytů v Praze a jednání s developery a druhým je doprava.

Naštvalo mě, že náš návrh na zlevnění jízdného předložený radním Dolínkem neprošel. Od Michala Pobuckého, našeho primátora Frýdku-Místku, jsem dostal podklady, jak u nich funguje doprava zdarma, scházím se s experty. A to proto, že bych chtěl pro Pražany zajistit dopravu zdarma.

Funguje to v mnoha městech ve světě, například v Tallinnu. Řešit budeme výpadek financí, ale jako mají Pražané chodníky a osvětlení zdarma, tak by mohli mít zdarma i dopravu.

Proč?

Praha potřebuje dopravně odlehčit. Lze ji regulovat, ale to není cesta, kterou bych se chtěl vydat. Nebo je možné zatraktivnit hromadnou dopravu. Z hlediska příjmů si to Praha může dovolit.

Bylo by to zdarma i pro mimopražské a cizince, a tím pádem by v Praze vyhynuli revizoři?

Existuje několik modelů, jak doprava zdarma funguje. Pokud bude bezplatná i pro turisty a návštěvníky, stanou se z revizorů kontroloři pořádku a bezpečnosti. Pokud bude zvolen model platících návštěvníků, budou kontrolovat a případně pokutovat pouze je.

Je neúnosné, aby byl poslední most v Troji a další až v Kralupech.

Jak byste chtěli vyřešit severní část dálničního okruhu?

Je neúnosné, aby byl poslední most v Troji a další až v Kralupech. Kolony, které každé ráno stojí od Zdib až k Blance, jinak než okruhem a novým mostem přes Vltavu nevyřešíme. Druhá věc je, že musí být moderní a vést pod úrovní terénu, aby městským částem - Suchdol, Dolní Chabry, Třeboradice či Březiněves - nevadil.

Mám v plánu se sejít se starosty a problém s nimi probrat. Zásadní pochybení udělalo ministerstvo dopravy, které nic s okruhem neudělalo, pouze ho přejmenovalo na D0. A to je ve chvíli, kdy jsou primátorka, ministr dopravy a ministryně financí z jedné strany (ANO), naprosto nepřijatelné. Místo aby to prostě udělali, tak to prostě přejmenovali.

V Praze je čím dál dražší bydlení, co s tím chcete dělat?

Chceme s ministerstvem financí vést debatu o podpoře nízkoúročných půjček pro mladé. Není únosné, aby měly stejné parametry v Praze a v Ústí nad Labem. V Praze si byt za milión korun nekoupíte. Výše půjček by se měla řídit cenovou mapou.

Vlastnictví bytů nikdy neprodělává, a proto by si město mohlo dovolit nižší nájemné než komerční subjekty.

Druhá věc jsou ostrá jednání s developery. Pokud mají ceny bytů klesat, tak se musí stavět. Víc bytů by mělo vlastnit i město. Vlastnictví bytů nikdy neprodělává, a proto by si město mohlo dovolit nižší nájemné než komerční subjekty. A s developery se dá vyjednat něco pořádného jenom v jedné chvíli, a to, když se vyjednává o samotném projektu.

Praha by měla mít jasno v případě takových projektů, kolik tam bude školek, ordinací pro lékaře nebo nájemních bytů pro město. Aby se developeři o ty astronomické částky, které vydělávají na drahých bytech, rozdělili s městem. Aby na nájmy dosáhly i rodiny s průměrnými příjmy.

Máte jasno, s kým byste do rady šli radši a s kým raději ne?

Je tu řada projektů, se kterými dokážeme najít společnou řeč. Často je tlak přenášet vládní aranžmá z centrální úrovně i do důležitých obcí, jako je Praha. Tím mluvím o hnutí ANO. Ostatní nechám na tom, jak se strany postaví k našemu programu.

A co ODS, s tou byste do vlády šli?

To si moc představit neumím. Trochu to ztěžuje, že ČSSD vsadila na nové lidi a ODS se chystá nasadit bývalého primátora Svobodu. Ale jsem schopen se bavit se všemi, kteří se do zastupitelstva dostanou.