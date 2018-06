Karolina Brodníčková, Právo

Jak se očekávalo, ČSSD je podle výsledku referenda v názoru na vládu s hnutím ANO rozdělená - 58,5 člena je pro, 40,2 proti…

Mě těší nejvíc volební účast. Ta překročila 64 procent. O referendum byl zájem. [celá zpráva] Nesplnily se obavy, že přijde volit jen zlomek sociálních demokratů. Celý proces probudil soc. dem. Vedla se zajímavá diskuse a strana žila. Musíme udržet ten esprit, aby v soc. dem. fungovala vnitrostranická debata.

Od začátku jsem odhadoval, že to bude hodně podobné situaci v Německu, kde německá SPD také rozhodovala o vládě, a poměr byl podobný. Byla to volba ze dvou ne úplně ideálních řešení, ale já jsem přesvědčen, že jsme zvolili dobře.

Představil jste pět nominantů na ministry, teď se ale znovu spekulovalo o výměně resortů mezi ČSSD a ANO, zahraničí za obranu. Je to možné?

Změna resortů možná z mého pohledu není. My jsme dali do referenda principy koaliční spolupráce a tam bylo jasně řečeno, které resorty bude soc. dem. kontrolovat. Změna nepřichází v úvahu.

A co výměna kandidátů? Prezident Miloš Zeman nesouhlasí s europoslancem Miroslavem Pochem na post šéfa diplomacie.

Platí usnesení předsednictva ČSSD, které si vyžádalo znát jména kandidátů. Já to usnesení splnil a předsednictvo kandidáty schválilo.

Ale k výměně kandidátů může dojít kdykoliv. Kdyby například odstoupili z osobních důvodů…

Samozřejmě, ale to by byly mimořádné okolnosti a nemám signály, že by se k něčemu takovému schylovalo. Za nás platí pět jmen, já je spolu s životopisy panu premiérovi odevzdám a očekávám, že pan premiér těch pět jmen v neděli odnese prezidentovi republiky.

Půjdete s prezidentem do střetu?

Já jsem na sjezdu ČSSD kandidoval s tím, že bych chtěl urovnat vztahy mezi ČSSD a prezidentem republiky. Zatím mám pocit, že se mi to daří. Máme s Milošem Zemanem velmi korektní vztah. Pokud by se objevil nějaký problém, tak ho budeme řešit. Jsem připraven k řešení přispět.

Stál bych o to, aby se pan prezident tak, jak sám řekl, se všemi nominanty na ministry sešel. Jsem přesvědčen, že by se v případě Miroslava Pocheho spousta věcí, které se objevují ve veřejném prostoru, vyjasnila během jedné schůzky.

Prezident řekl, že v diskusi o jménech ministrů je pro něj partnerem pouze premiér Andrej Babiš (ANO). Tomu ustoupíte, když vám Pocheho odmítne?

My jsme se na začátku dohodli, že si vzájemně nebudeme kádrovat kandidáty na ministry. Já mu předal pět jmen. (rozhovor vznikl dřív než A. Babiš rovněž v sobotním Právu prozradil, že Pocheho ani nenavrhne, pozn. red.)

Předsednictvo se k tomu nevyjádřilo?

Ne, tam žádná diskuse z hlediska personálií a kandidátů nebyla. Byl přítomen Petr Krčál jako kandidát na ministerstvo práce a sociálních věcí a diskuse se vedla ohledně stavu resortu a možných řešení a náprav, ale personálie se neřešily.

ČSSD v referendu hlasovala se znalostí jmen ministrů za ČSSD, ale ne se znalostí ministrů za ANO. Neštve vás to?

Mě to neštve, protože jsem pochopil, že hnutí ANO potřebuje ještě nějaký čas, aby si ujasnilo, který z ministrů má pokračovat a kde má být změna. Jsem přesvědčen, že dnes (v pátek), jak spolu sedíme, ještě jasno na straně hnutí ANO není. Ale to není má odpovědnost, ale pana premiéra.

Nemůže se stát, že by vás některý kandidát za ANO znepokojil natolik, že byste si řekl, „tak s tímto člověkem ve vládě nebudu“?

My jsme se dohodli na tom, že si ministry nebudeme vzájemně kádrovat. Nebudu to dělat vůči hnutí ANO a očekávám, že to nebude dělat hnutí ANO vůči ČSSD.

Jaká byla atmosféra na jednání předsednictva, na kterém jste oznámil výsledky?

Konstruktivní.

Nikdo z odpůrců vlády nevyjádřil nesouhlas?

Ne. Roman Onderka i Jarda Foldyna řekli na tiskové konferenci, že to budou respektovat. Milan Chovanec byl na předsednictvu a také oznámil, že bude respektovat výsledky hlasování, a stejné zprávy mám i od ostatních poslanců, takže se o jednotu našeho poslaneckého klubu neobávám.

Vládu odmítla ČSSD v pěti krajích. Překvapilo vás to?

Já jsem objel skoro všechny kraje a nasál jsem atmosféru v jednotlivých regionech. Nějaké zásadní překvapení se nekonalo.

Hnutí ANO uzavře s KSČM toleranční patent, ČSSD žádnou dohodu mít nebude. To je v pořádku?

My jsme uvažovali, jak k tomu přistoupit. Respektujeme, že za sestavení vlády zodpovídá premiér. Je na něm, aby dovedl do konce jednání v rámci Sněmovny o tom, jak bude zajištěna důvěra vládě a případná parlamentní většina. To respektuji. ČSSD žádnou separátní dohodu s KSČM uzavírat nebude.

A nebojíte se, že se ANO s komunisty na něčem domluví a vy na to nebudete mít vliv?

Já vím, co je v tolerančním patentu, a tyto obavy nemám.

Celý rozhovor najdete v sobotním Právu.