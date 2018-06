Barbora Zpěváčková, Novinky

Strana výsledky oznámila prostřednictvím živého vysílání na Facebooku, kde šéf strany Jan Hamáček promlouval k předsednictvu.

„Ukázalo se, že referendum může být prospěšný nástroj nejen pro naši zemi, ale i pro soc. dem. Pokládám to za vysoké číslo,” řekl Hamáček. Referenda se zúčastnilo 11 404 členů strany, tedy 64,74 procenta.

Pro bylo 58,53 procenta straníků, proti 40,2 procenta. 1,19 procenta hlasů bylo neplatných, 0,08 procenta členů neodevzdalo hlasovací lístky.

Spory mají skončit, řekl Hamáček



„Ten mandát vnímám jako velmi silný. Soc. dem. bude ve vládě hrát tu roli, kterou tady hraje už 140 let, tedy silné levicové strany,” prohlásil následně na tiskové konferenci v Lidovém domě Hamáček.

Zdůraznil, že by nyní měly skončit vnitrostranické spory, jak dál. „Teď máme jasno a měli bychom se soustředit, abychom přispěli k sestavení stabilní vlády,” uvedl Hamáček. Oznámil také, že bude trvat na tom, aby se ministrem zahraničí stal europoslanec Miroslav Poche, kterého však odmítá prezident Miloš Zeman.

Onderka: Byl jsem pesimista



„Výsledek samotný mě samozřejmě těší. S Honzou Hamáčkem jsme se s naším názorem netajili. Snažili jsme se, aby byl náš názor jasně slyšet. Respektovali jsme i názor druhé strany, která měla obavy z naší vlády s hnutím ANO tolerované komunistickou stranou,“ uvedl první místopředseda soc. dem. Jiří Zimola.

„Přiznám se, že jsem byl pesimista a dal jsem prostor, abych neovlivňoval názor členské základy. Přesto přese všechno jsem bytostný demokrat a budu respektovat názor členské základny,“ sdělil místopředseda strany Roman Onderka, který před referendem nechtěl prozradit svůj názor na koalici.

Největší odpor na Ústecku



Proti vládě s hnutím ANO se postavilo pět krajů: Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Královéhradecký, Jihomoravský. Nejmenší podpora kabinetu byla na Ústecku, pro koalici s Babišem tam hlasovalo jen 36,4 procenta straníků, proti jich bylo 61,32 procenta.

Naopak největší podporu má koalice na Vysočině, tam pro ni hlasovalo 76,53 procenta lidí, proti 22,71 procenta. Podobně dopadlo hlasování ve Středočeském kraji, odkud Hamáček pochází (76,28 procenta pro koalici, 22,32 proti koalici).

Senátoři proti



Ještě před jednáním předsednictva se sešlo grémium ČSSD. „Předpokládám, že se dozvíme, že vstupujeme do vlády,“ řekl při příchodu předseda senátorů Petr Vícha.

On sám se ale staví ke spolupráci s Andrejem Babišem negativně, stejně jako takřka všichni senátoři. „Každý člen soc. dem., když chce kandidovat, byť jen v komunálních volbách, tak musí dodat čistý trestní rejstřík, musí udělat čestné prohlášení, že proti němu není vedeno trestní stíhání. Když to platí pro starostu, mělo by to platit i pro premiéra,“ řekl Vícha.

Řekl, že senátoři naštěstí nebudou hlasovat o důvěře vládě. Zároveň ale zdůraznil, že senátorský klub bude loajální ke koaličním zákonům. „Vláda bude mít z 90 procent program soc. dem. Vzhledem k tomu, že ANO nemá program, chtělo jít s KSČM, i s ODS, takže ty zákony asi podporovat budeme,“ prohlásil.

Místopředseda strany Roman Onderka při příchodu na jednání grémia uvedl, že poslanci budou při hlasování o důvěře respektovat výsledky referenda. Babiš už několikrát řekl, že by chtěl před Sněmovnu se žádostí o důvěru předstoupit 11. července.