Renáta Bohuslavová, Novinky

„Oranžové referendum v České Lípě: dlouho jsme diskutovali, zvažovali. A pak 88 procent přítomných sociálních demokratů řeklo NE menšinové vládě s ANO,” napsala na Facebook v neděli večer starostka.

Průběžné neoficiální výsledky se ale objevují již od začátku hlasování 21. května. Například šéf jedné z pražských organizací ČSSD na Praze 6 Štěpán Stupčuk Novinkám řekl, že ze 46 místních sociálních demokratů přišlo k referendu 37. Z nich 29 hlasovalo pro vstup ČSSD do vlády s ANO, proti jich bylo osm. [celá zpráva]

Koncem května se informace o průběžných kompletních výsledcích objevily dokonce z Lidového domu. „Pro vládu hlasovalo 59,5 procenta našich členů. Výsledky bude již těžké zvrátit. Rozdíl mezi příznivci a odpůrci se zvětšuje ve prospěch vstupu do vlády,“ řekl Právu 31. května zdroj z Lidového domu.

Často se také objevovaly informace o účasti v jednotlivých krajích. [celá zpráva]

Tresty za úniky nehrozí

Předseda ČSSD Jan Hamáček se již v květnu také vyjádřil, že za zveřejnění výsledků místní buňky nijak potrestat nemohou. [celá zpráva] Uvedl také, že strana ani nemá žádný institut trestů a jde o svědomí každého jednotlivého člena.

„Nás to samozřejmě netěší. Je to špatně, ale strana ani nemá žádné nařízení na to, aby za to členy trestala, a ani to neplánujeme,” potvrdil Novinkám stanovisko strany mluvčí Petr Vurbs.

Zásadní problém se zveřejněním výsledků nemá ani předseda liberecké krajské organizace Jan Mečl. „Je to drobná vnitrostranická půtka. Asi to není v souladu s usnesením předsednictva, ale nejsem člověk, který by ji opravoval. Nemyslím si, že to má nějaký větší vliv. Bylo to spíše osobní stanovisko. A já mám paní starostku rád,” řekl Novinkám Mečl a dodal, že vyloučení z partaje jí kvůli tomu nehrozí.

Starostka Žatecká se již v minulosti k vládní spolupráci s hnutím ANO vyjadřovala negativně. Na dotaz Novinek, zda měla v úmyslu ovlivnit výsledky, starostka zatím nereagovala.