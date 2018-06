Kristýna Léblová, emi, Novinky

„Je to takové malé kontejnerové městečko, kde najdeme výstavy, galerie, designové obchůdky. Je tady stage pro koncerty a DJ a také filmová promítání a toto se krásně doplňuje s jídlem,” říká o projektu jeho mediální zástupkyně Radka Ondráčková.

„Je tu přes 20 pražských šéfkuchařů, kteří tady připravují street food a úplně nové gastronomické koncepty, které vytvořili pouze pro Manifesto. Najdeme tady kuchyně různých chutí, vůní a destinací. Je to taková cesta světem, ale z toho gastronomického hlediska,“ dodává Ondráčková.

V Manifestu se návštěvník dobře nají, výběr je široký.

FOTO: Novinky

Penězi se platit nedá

Vznik Manifesta iniciovala nezisková organizace reSITE, kterou založil newyorský architekt Martin Barry. Společně s ní do projektu šla společnost Aerofilms, která v Manifestu pořádá mnoho kulturních akcí.

Market se nachází na pozemku Penta Real Estate. „Pomohla nám také Mastercard, a díky tomu si tady zkoušíme takový futurismus v Praze, je to místo bez hotovosti,“ dodává Ondráčková.

A proč byla zvolena kontejnerová architektura? „Ve velmi rychlém sledu se dá instalovat a je mobilní a bude moci najít jinou nevyužitou lokalitu, protože pro tuto čtvrť už je hotový plán,“ říká Ondráčková.

Manifesto vzešlo ze soutěže



Celý prostor vznikl v rámci studentské architektonické soutěže Superstudio. Vítězkami soutěže se staly architektky Lucie Červená, Nikola Karabcová a Tereza Kalíková, které vedl právě Barry.

„Tehdy jsme jim zadali udělat nějakou instalaci z pěti kontejnerů, ale postupně se projekt rozrostl do současných sedmadvaceti, ale ty vítězné architektky na tom spolupracovaly,“ vzpomíná na vznik projektu Ondráčková.

Market disponuje designovým nábytkem i květinovou instalací.

FOTO: Novinky

Většina nábytku je z dílny české značky mmcité, která si již získala světové renomé, a květinovou instalaci si vzala na starost firma Hanke. Ta byla nominována na Českou cenu za architekturu.

Ojedinělý projekt

Manifesto má svůj předobraz ve světě, ale je specifický tím, že ho tvůrci nevytvořili na známém místě, ale snažili se přivést lidi do mrtvé zóny.

„My jsme se rozhodli, že je tady vlastně kus nevyužitého pozemku, který je v pěší vzdálenosti od frekventovaných oblastí v Praze. Jsme mezi dvěma billboardy, nad námi je magistrála, takže by se řeklo, že by se sem nikomu nechtělo, ale když se spojí nějaký dobrý nápad a máte energii a charisma, že k němu přivedete partnery, tak to opravdu lze proměnit jako kouzlem,“ dodává Ondráčková.

Na každé pondělí je naplánováno promítání filmů. V Manifestu je otevřeno každý den do 20 hodin.