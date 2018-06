Aleš Honus, Právo

Demolice komína je naplánována na letošní září. S myšlenkou, aby byla více než stometrová stavba vyňata z demoličního záměru i přesto, že sanace již probíhá, přišel ostravský patriot Dominik Raška. Na svou stranu získal několik osobností z ostravské kultury a v těchto dnech rozjíždí podpisovou akci.

Spolu s výtvarnicí Lenkou Kocierzovou, ale i dalšími osobnostmi Davidem Kotkem, Radimem Kolibíkem a Markem Pietoněm chce uspořádat sérii kulturních akcí a připravuje také návrh na prohlášení komínu za kulturní památku. „Chceme veřejnost informovat, že unikátnímu komínu hrozí demolice,“ řekl.

Horolezecká stěna?



Pokud by se komín podařilo zachránit, byl by to zřejmě malý zázrak, iniciativa to však chce přesto zkusit.

To, že v lokalitě má po sanaci vzniknout nová zóna pro lehčí průmysl, podle Rašky není překážkou k tomu, aby se mohl obří komín stát například turistickou atrakcí. „Napadlo nás, že by z Dolní oblasti Vítkovic mohla ke komínu vést lanovka, u komínu by mohla být restaurace a na vrcholek by mohl vozit lidi výtah. V dolní polovině komína by mohla být horolezecká stěna,“ nastínil své plány.

Svěřil se prý s nimi jak vedení Dolní oblasti Vítkovic, tak i šéfovi Vítkovic Světlíkovi či architektu Josefu Pleskotovi. „Pan Pleskot mi napsal že se mu ten nápad líbí, ale musel by se najít investor, který si komín vezme na svá bedra,“ uvedl Raška.

Komín je součástí Aglomerace, lidově zvané Hrudkovna, jež v současnosti prochází rozsáhlou sanací. Vlastníkem kontaminovaného a zdevastovaného areálu o rozloze 50 hektarů, kde jsou desítky bývalých továrních budov, je společnost Vítkovice.

Náklady ve výši přes tři čtvrtě miliardy hradí ministerstvo financí v rámci programu na likvidaci starých ekologických zátěží, přičemž jde o největší zakázku, kterou ministerstvo financí vypsalo v otevřené soutěži od roku 2003.

Na rozdíl od severní části Dolní oblasti Vítkovic, která prožívá prudký rozmach, nemá jižní část odstaveného průmyslového komplexu žádnou památkovou ochranu.

Barevný kouř



„Pokud by chtěl někdo komín zachovat, bylo by to složité. Vítkovice jsou vlastníkem, ale nemůžou do sanace nijak zasahovat, protože zakázku na likvidaci této ekologické zátěže vypsal stát,“ řekla mluvčí Vítkovic Eva Kijonková a aktivistům doporučila obrátit se na ministerstvo financí, které jediné může o změně zakázky rozhodnout.

To chce Dominik Raška udělat v nejbližší době. „To, že by se komín vyňal z projektu sanace, by na probíhající práce nemuselo mít vliv,“ řekl.

Komín je podle Rašky unikátní nejenom svou velikostí. Ostravanům utkvěl v paměti i díky barevnému dýmu. „Do komína, který byl funkční do roku 1998, kdy zde skončila výroba, vedly čtyři kouřovody. Převažovala sice červená, ale někdy ten kouř hrál opravdu všemi barvami. A říká se, že stopy dýmu našli až ve Švédsku,“ poznamenal Raška.