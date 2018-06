Novinky

„V úterý později odpoledne a večer se mohou na jihu Čech vyskytnout silné bouřky doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 milimetrů, kroupami a nárazy větru přes 70 kilometrů v hodině. Během noci na středu budou bouřky přecházet do trvalého a vydatného deště,” varovali meteorologové.

Srážky budou slábnout ve středu dopoledne.

Kvůli nasycení půdy mohou podle meteorologů stoupat hladiny menších a středních toků. „Nejvýraznější vzestupy očekáváme na tocích odvodňujících Šumavu a Novohradské hory, a to zejména ve druhé polovině noci. Horní úseky toků budou kulminovat ve středu během dne, pravděpodobně na úrovni 1. stupně povodňové aktivity,” uvedli meteorologové.

Následně se v důsledku dotoku budou zvyšovat hladiny na spodních úsecích zasažených toků.

Varování před bouřkami platí od úterních 16 do středeční jedné hodiny. Následně na něj do 9:00 navazuje výstraha před srážkami. Hladiny řek mohou stoupat od půlnoci do středečních 16 hodin.