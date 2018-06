Radim Vaculík, Právo

Uprchlý šéf zlodějské skupiny se totiž vrátil do vlasti, přímo do svého bydliště, což byla zásadní chyba. Tamní detektivové ho našli, spojili se s českými kriminalisty, kteří se pak 24. dubna osobně zúčastnili zadržení hlavy gangu.

Trvalo to poté jen měsíc, než rumunské soudy včetně toho centrálního v Bukurešti rozhodly o vydání podezřelého do Česka, kam si ho už čeští policisté v poslední květnový den rádi odvezli. Následně skončil ve vazbě s obviněním z krádeže a poškození cizí věci. Spolu s komplici mu v Česku hrozí až osm let vězení.

„Je to jen jedno chapadlo chobotnice,“ zhodnotil pro Právo v pondělí šéf odboru obecné kriminality Policejního prezidia Miroslav Adamčík. S organizovanými gangy hlavně z Rumunska se podle něj v poslední době doslova roztrhl pytel, a to nejen v Česku, nýbrž prakticky po celé Evropě.

„Často jde o pachatele z jedné vesnice, kteří vyjedou auty do různých zemí EU a tam páchají převážně majetkovou trestnou činnost. Dotklo se to kromě Česka také Slovenska, Maďarska, Německa, Rakouska či Švýcarska,“ uvedl Adamčík.

Policisté se podle něj už od roku 2015 začali na tyto skupiny zaměřovat a letos v lednu vznikl zmíněný společný česko-rumunský vyšetřovací tým, do kterého se pak přidali i Maďaři. Jeho členové poté začali monitorovat už z Rumunska přijíždějící podezřelé a začalo se to vyplácet.

Naštval je, tak mluví

V aktuálním případu se detektivům podařilo prokázat muži zadrženému v Rumunsku a třem již v únoru dopadeným komplicům zatím sedm nočních vloupání do různých obchodních center v Praze, Brně a středních Čechách se škodou nejméně 1,5 miliónu korun. Právu to potvrdil Adamčík.

Šéf gangu přitom doplatil na to, že nechal ostatní členy tzv. na holičkách. „Jsou na něj naštvaní, že je opustil bez prostředků. A tak proti němu začali vypovídat a označili ho za organizátora,“ podotkl k tomu zdroj redakce seznámený s vyšetřováním.

Práce zlodějské skupiny fungovala až do zadržení jednoduše a navíc účelně. Organizátor vytipoval místa, kde by mohla skupina něco vyloupit, a jemu podřízená trojice dalších Rumunů, které policie označuje za „dělníky“, je pak vykradla.

„Hlavní pachatel ostatní nutil do té práce, byli fakticky jeho poskoky, kteří pro něj kradli,“ nastínil Adamčík.

Šlo především o trafiky v různých obchodních centrech. Zloději nepohrdli ani prodejnami s elektronikou, především se zaměřovali na mobilní telefony a tablety.

Jenže poslední akce, vloupání do prodejny tabáku v Obchodním centru Cíl na pražském Zahradním Městě v noci na 27. února skončila pro gang špatně.

Lup jim dlouho nevydržel



Zhruba kolem druhé hodiny ranní sice skupina odnesla z obchodu cigarety, výherní losy, jízdenky MHD, poštovní známky, a dokonce i malý trezor s necelými 60 tisíci korunami, jenže z lupu se dlouho neradovala.

Dva muže a jednu ženu z Rumunska už sledovali policisté, kteří je pak u penziónu v Čimicích zadrželi. V autě navíc našli i ukradený malý trezor. I s ukradenými věcmi by si tím zloději přišli na 375 tisíc korun.

Jenže situace při zatýkání tří „dělníků“ využil na pokoji čekající šéf gangu a přes okno a pak kolem blízkého rybníka uprchl. Teď už ale sedí jako ostatní tři ve vazbě. Policisté navíc rozkrývají další případy vloupání, kterých měla tato skupina na svědomí nejspíše víc.