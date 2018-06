Karolina Brodníčková, Právo

Právu to potvrdili oba kandidáti na ministry za soc. dem. Oba zdůraznili, že záleží na tom, jak v pátek dopadne referendum ČSSD o vstupu do vlády.

„S panem Haškem spolupracovat budu. V jaké pozici, to nevím. Odmítám, že by mi dělal náměstka nebo že by měl dostat nějakou funkci,“ řekl v pondělí Právu Toman. „Nevím, zda třeba na pozici poradce. Razím pravidlo, že poradci mi budou radit zadarmo a půjde jim o věc. Pan Hašek by se jako právník mohl uplatnit například i v legislativním odboru ministerstva,“ pokračoval Toman.

„Budu s ním spolupracovat rád. Zajímá se o zemědělskou politiku, byl v zemědělském výboru Sněmovny i v zemědělské komisi ČSSD. Vedle toho dělá právničinu, chce si udělat advokátské zkoušky,“ dodal.

Toman už má tým

Ten se s Haškem, který zároveň radí prezidentu Miloši Zemanovi v oblasti regionální politiky, zkraje června setkal i na jižní Moravě, když se zabývali místními problémy se suchem.

Hašek, který je stejně jako Škromach nebo první místopředseda ČSSD Jiří Zimola členem platformy Zachraňme ČSSD, Tomana coby kandidáta na ministra podpořil. O svých ambicích v politice však hovořit dosud odmítal. „Žádná koryta ani trafiky neřešíme, expertní tým ČSSD pro zemědělství pracuje na programu,“ napsal před týdnem Hašek Právu.

Bývalý jihomoravský hejtman byl jedním z vyjednavačů ČSSD o programu případné vládní koalice v oblasti zemědělství.

Kandidát na ministra zemědělství Miroslav Toman

FOTO: Petr Horník, Právo

Toman už zná tým, který by si chtěl na ministerstvo zemědělství přivést, jména však zveřejní až ve chvíli, kdy bude jasné, že ČSSD s ANO za podpory komunistů vládu složí. „Platí zákon o státní službě a nevím, jaká jsou tam volná místa,“ dodal Toman.

Do vysoké politiky se vrátí i Škromach, který z ní vypadl po volbách do Senátu před dvěma lety, když neobhájil svůj mandát. „S panem Škromachem počítám, chci zřídit profesionální pracovní skupinu, která bude dlouhodobě řešit důchodový systém. Je to důležitá věc. Rád bych ho do této otázky zainteresoval. Potřebujeme dlouhodobou diskusi, která povede k reformě,“ řekl Právu Krčál.

Ministerským poradcem by se však Škromach stát neměl. „Poradenský sbor zatím nedávám dohromady, paní ministryně Němcová celý tento odbor zrušila. Určitě bych ale nějaké poradce na jednotlivé důležité oblasti v budoucnosti chtěl,“ uvedl pro Právo Krčál.

Hašek i Škromach patřili v ČSSD ke kritikům bývalého předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky

Škromach zdůraznil, že nejdříve musí členové ČSSD rozhodnout v referendu o vládě. „Do té doby, než bude rozhodnuto, tak je zbytečné se bavit o čemkoliv. S panem Krčálem se známe dlouho a spolupracujeme v oblasti, která se týká ministerstva práce a soc. věcí. Jako bývalý ministr mám zkušenosti s mnoha věcmi,“ řekl Právu.

„Nepředpokládám, že by spolupráce překročila nějaký poradní rámec. Určitě nepůjde o žádné významné funkce, je to spíš přátelská pomoc Petrovi při nástupu do úřadu. Věřím, že to zvládne,“ dodal Škromach.

Hašek i Škromach patřili v ČSSD ke kritikům bývalého předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky, blízko naopak mají k prezidentu Zemanovi.

Stín lánské schůzky



Oba byli společně s tehdejším šéfem klubu poslanců soc. dem. Jeronýmem Tejcem (nyní náměstkem na spravedlnosti), současným prvním místopředsedou Jiřím Zimolou a jeho předchůdcem Milanem Chovancem účastníky tzv. lánské schůzky se Zemanem po volbách 2013.

Hašek schůzku opakovaně popřel v živém vysílání, což mu zkomplikovalo další politickou dráhu. Ze Sněmovny odešel před čtyřmi lety společně se Zimolou po tlaku vedení, aby nekumulovali funkce hejtmana a poslance.

Po krajských volbách v roce 2016 se Hašek z vrcholové politiky stáhl stejně jako Škromach, který v témže roce neobhájil svůj senátorský mandát na Hodonínsku.