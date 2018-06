Radka Kovářová, Právo

Spolu s lodníkem z parníku Evropa je na pokraji vyčerpání a těsně před utonutím vytáhla z vody na svůj katamarán a odvezla na břeh. Zbývající dva účastníci výpravy takové štěstí neměli. Přítelkyni zachráněného 32letého muže našli policisté později ve vodě mrtvou, po příteli zachráněné 28leté ženy dosud pátrají.

Součková běžně na Vltavě trénuje mladé veslaře od 15 do 18 let v klubu Slavia Praha, který sídlí na Smíchově. Tedy kousek od výpustě, kudy se po čtyřkilometrovém tunelu Motolský potok vlévá do Vltavy. Právě tam se čtveřice v sobotu odpoledne vydala hledat jednu ze tří tam ukrytých kešek. O víkendu na Vltavě probíhaly velařské závody, ale náhlý přívalový déšť je přerušil.

Pod Jiráskovým mostem bylo nalezeno tělo utonulé dívky.

FOTO: HZS Praha

„Všimla jsem si, že naproti někdo plave ve vodě a z parníku skáče do vody nějaký plavčík (lodník z parníku Evropa - pozn. red.). To v té bouřce bylo divné. Odmontovala jsem katamarán, kterým běžně doprovázím svoje kluky na závodech, a jela jsem je zachraňovat,“ začíná pro Právo popisovat svou záchrannou misi.

Veslařka Martina Součková s katamaránem, se kterým vytáhla spolu s lodníkem z vody dvojici hledačů kešek.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

„Byli těsně před pilířem a před jezem. Lidi jim hodili z parníku kruhy, plavčík mezitím držel tu dívku, ten hoch se držel právě toho kruhu. Bylo vidět, že jsou úplně vyčerpaní a pomlácení. Navíc oba byli hodně oblečení, měli holínky a nacucané oblečení je táhlo ke dnu. Kdybychom je nevytáhli, tak se v tom jezu určitě utopí,“ uvádí dál.

Síla vody, ve které oba mladí příznivci geocashingu bojovali o život, byla podle ní ohromná. „Voda z výpustě stříkala až k prvnímu pilíři Palackého mostu, byla úplně ucpaná. Nechápu, jak se mohli někde cestou nadechnout a jak vůbec zvládli z toho tunelu vyplavat. Musel to být hrozný zážitek,“ podotýká jejich zachránkyně. Proud vody byl tak silný, že je odnesl až skoro na druhý břeh řeky.

Na pokraji sil

„Kluk byl úplně bílý a v šoku, oba už nebyli ničeho schopní. Vytáhla jsem ho na plovák katamaránu, ale nejdřív jsem mu musela odepnout těžký batoh, který měl na zádech a táhnul ho dolů. Dívku jsme vytáhli s plavčíkem na druhý plovák. Jediné, co opakovali, bylo, že jim chybí přítel a přítelkyně,“ pokračuje.

Policie hasiče požádala, aby se vrátili k náplavce a dále pátrali po pohřešovaném hledači kešek.

FOTO: HZS Praha

„Byli úplně mimo. Slečna měla hodně zkrvavený obličej, zřejmě byla pobouchaná od stěn toho tunelu, bůhví, jak daleko je ta voda uvnitř toho tunelu nesla,“ popisuje dál dramatické chvíle.

„Odvezla jsem je na břeh, kde už stála sanitka, kterou někdo zavolal, a lidi z loděnice mi je pomohli vytáhnout na břeh. Sami už nemohli. Pak jsem se vrátila na vodu a snažila jsem se najít ty další dva, ale marně. To, že jsem je nenašla, mi je hodně líto,“ povzdechuje si Součková. Celá záchrana podle ní trvala deset nebo patnáct minut.

Tělo sedmadvacetileté přítelkyně zachráněného nakonec objevili policisté. „Zkoumali, mezi jakými pilíři mostu jsem je našla, a vyslali tam potápěče. Tu slečnu nakonec našli někde na pilíři na Jiráskově mostě utopenou,“ dodává smutně.

Další dva hledači kešek se již vrátili z nemocnice.

FOTO: HZS Praha

Každopádně nebýt jí a lodníka z parníku Evropa, nezodpovědná zábava čtveřice mladých lidí by skončila ještě tragičtěji. Dvěma z nich Součková spolu s mužem z parníku zachránili život.

„Byla to taková průtrž, že jsme ani neviděli na druhou stranu. Nic tak dramatického se mi nikdy nestalo,“ uzavírá své vyprávění statečná žena. V kritické chvíli však nezaváhala. Zároveň ocenila statečnost muže, který do vody skočil jako první.