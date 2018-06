Oldřich Danda, Právo

Do konce června budeme mít možná vládu, která má možnost získat důvěru. Vy spojení ANO a sociální demokracie s podporou komunistů kritizujete, ale nebude lepší nějaká vláda s důvěrou než bez ní?

Já bych nevolil slovo kritika, já to jen komentuju a říkám důvody, proč ta vláda nemůže mít naši důvěru. Po půl roce parlamentní praxe není pochyb o tom, že se bude jednat o vládu ANO, KSČM a SPD a teď se jenom rozhoduje, zda u toho bude k jednorázovému použití sociální demokracie, nebo nebude. Nicméně vláda bude pevná, stabilní, protože za ní bude stát sto patnáct hlasů poslanců ANO, SPD a KSČM.

Nepředjímáte příliš?

Jestli tu něco funguje dokonale půl roku, tak není důvod, aby to takto nefungovalo dál, to není spekulace.

Když je to tak jasné, proč to nevidí sociální demokraté?

Sociální demokraté to samozřejmě vidí. Teď se jenom rozhodují, jestli je pro ně výhodnější, zda u toho budou jednorázově použiti, nebo ne. Pro určitou část sociálních demokratů se to může zdát výhodnější a do toho já jim nebudu mluvit. To je jejich rozhodnutí.

Kdyby byl Babiš faraon, jeho lid by po sedmi tučných letech hladověl.

Vaše hlavní výhrady vůči té vládě?

Není pochyb, že to bude vláda rozpočtově neodpovědná, protože i v době mimořádného růstu plánuje deficity nejen na příští rok, ale i na další dva roky. Pro to není ospravedlnění. Vláda nepřemýšlí o tom, co bude v okamžiku, kdy se ekonomický cyklus překlopí do recese. Je to politika po nás potopa.

Také to bude vláda, což už jasně ukázala, která bude hospodářskou politikou nahrávat velkým proti malým, která bude nutit malé firmy, aby dotovaly velké, což je naprosto v protismyslu jakékoliv hospodářské politiky vlády. A na příkladu církevních institucí dokonce vidíme, že to je vláda, která si nebude dělat žádné starosti s principy právního státu.

Co je rozpočtově nezodpovědné na tom přidat učitelům, důchodcům, když se státu daří?

To je v pořádku, proti tomu jsem neřekl ani slovo. Já mluvím o celkové bilanci státního rozpočtu. Bez zásluhy vlády ekonomika roste, ale neporoste věčně. V dobrých časech nemůžeme stále tvořit deficity, tvořit by měla rezervy. To je hospodářská politika, kterou už definoval v bibli Josef, když vyložil faraonovi jeho sen o sedmi kravách tučných a sedmi hubených. Faraon ho poslechl a když přišlo sedm let sucha, tak to jeho lid v pohodě přežil. Kdyby byl faraon Andrej Babiš, tak by lid sedm tučných let projedl a pak by hladověl.

Kde byste šetřil vy?

Na státním aparátu. Dokázali tu nabrat 40 tisíc státních zaměstnanců, aniž bychom to viděli na kvalitě veřejných služeb. Vymýšlí si populistické dárky typu slevy na jízdném pro všechny za šest miliard ročně a mohl bych pokračovat.

Pomůžete vládě příště, až bude vláda potřebovat schválit zahraniční mise?

Od nás jste nikdy neslyšel nulová tolerance. Tam, kde bude vláda chtít naše partnery utvrdit o spolehlivosti, co se týče rozvíjení našich spojeneckých závazků, tam bez ohledu na to, co si o vládě budeme myslet, to vždycky podpoříme.

Pan prezident věrně slouží ruské propagandě.

Vnímal jste v diskusi o misích hlas komunistů, kteří ve zkratce říkají: Rozlišujme, kde pomáháme spojencům k dobré věci a kde ne. A jako příklad uvádějí, že Česko v roce 2003 slepě podpořilo misi do Iráku na základě falešných důkazů.

Komunisté argumentují tím, že je pro ně legitimní jen to, co má mandát Rady bezpečnosti OSN. Všichni víme, že v radě má právo veta Rusko nebo Čína. Tím říkají, že chtějí souhlasit jenom s tím, s čím bude souhlasit Rusko. A my jsme přitom v situaci, kdy Rusko je pro nás jednou z velkých bezpečnostních hrozeb. To jsem si nevymyslel, to je součástí dlouhodobé bezpečnostní strategie NATO i zpráv zpravodajských služeb.

Jakkoliv mi záleží na nejlepších vztazích s Ruskem, tak si musíme uvědomit, že není náš spojenec, ale naše riziko, zatímco země NATO naším spojencem jsou.

Materiály NATO mluví ale i o tom, že s ním musíme vést neustále dialog. Není vaše pozice černobílá? Říkáte například, že prezident Zeman věrně slouží Kremlu. To podle mého není dobrý začátek dialogu.

Celkem rozumnou politiku dělá ministerstvo zahraničích věcí. Komunikuje s Ruskou federací, Rusko je významným partnerem. Záleží nám na dobrých vztazích s Ruskem, ale není to spojenec, je to hrozba, zatímco pan prezident Zeman naše spojence znejisťuje a věrně slouží někomu, kdo je pro nás hrozba. To je černobílý názor?

V čem slouží Rusku?

V rámci akce novičok nikdo nepochybuje o tom, že pan prezident rád a věrně posloužil ruské propagandě proti zájmům našich spojenců a vlastní země.

Nebylo to jenom tak, že nahlas řekl, že není zcela pravda, co říkalo ministerstvo obrany a zahraničí, že se tu novičok nevyráběl? Ten jed přece Vojenský výzkumný ústav vyrobil v malém množství, aby ho mohl analyzovat.

Jde o to, jestli v takovémto případě je chování státníka standardní nebo nestandardní. Standardní chování prezidenta i vlády je vyžádat si informace od svých zpravodajských služeb. Všichni státníci ve světě to dělají. Je ale naprosto nestandardní, vytroubit to do celého světa. Všem nám bylo jasné, že to celé udělal jen proto, aby nahrál kremelské propagandě.

Další vývoj také nebyl překvapivý. Pět minut poté, co to řekl, to přenášela všechna hlavní ruská média, že prezident Zeman jako jediný ze státníků NATO konečně řekl, jak to je a že je Rusko úplně nevinné. Panenko skákavá! Průhlednější a primitivnější hru proti vlastnímu státu a vlastním spojencům ve prospěch ruské propagandy si ani neumím představit.

Vy jste skončil ve funkci předsedy TOP 09 proto, že jste nechtěl být překážkou k možnému spojení s dalšími středopravými stranami. Jak hodnotíte vyjednávání o volebních koalicích s lidovci a se Starosty?

Myslím si, že se ukazuje, že argumentace, že to nejde kvůli mé osobě, byl jenom ten nejjednodušší zástupný problém. V několika městech vyjednávání probíhá, ale s výjimkou Prahy (zde se TOP 09 spojila se STAN) velký pokrok nevidím. Pevně však věřím, že se to zlepší. Nechci to víc komentovat, nejsem předseda strany. Náš pan předseda na našem sněmu něco slíbil a já mu držím palce, aby se mu to povedlo.

Od našeho předsedy Pospíšila bych čekal jasnější leadership.

A jak hodnotíte roli Jiřího Pospíšila v čele strany? Preference strany jsou pořád dole.

To je opravdu otázka na něj.

Já se vás ptám jako zakladatele strany, jak to vnímáte?

To není úplně fér, aby předcházející předseda hodnotil někoho dalšího. Já snad jenom obecně řeknu, že bych si přál mnohem jasnější leadership, nejsem si jist, jestli vidím vůbec nějaký. Ale třeba je to součást strategie, které nerozumím.

Jak se vám spolupracuje s piráty?

Některá pirátská témata jsou pro nás zcela nepřijatelná, ale je zajímavé, že všude tam, kde se jedná o upevnění vševědoucí, šmírovací a represivní role státu, piráti věrně hlasují spolu s ANO, KSČM a SPD. Těch případů bych mohl vyjmenovat celou řadu, ať už je to použití bankovního tajemství pro běžnou správu daně či otázka urážky úředníka.

Na některých tématech jsme schopni se dohodnout a navzájem se podpořit. Je to případ od případu. Nejde o příbuznost našich programů, už jenom proto, že když si přečtu pirátský program a podívám se na jejich skutečné vystupování ve Sněmovně, vidím dvě velmi vzdálené disciplíny.

Co tím myslíte?

Když si přečtete pirátský program, tak máte pocit, že jim záleží na individuální svobodě občana, ale když se podíváte na hlasování pirátů ve Sněmovně, tak zjistíte, že je pro ně vševědoucí úloha státu důležitější než svoboda občanů.

V některých vašich komentářích vůči pirátům jsem zaznamenal jízlivost. Proč to?

To není žádná jízlivost. Když si z nich udělám srandu, že jejich nejdůležitější téma je, jestli je ve sněmovní kantýně rakvička za 14 nebo za 15 korun, tak v porovnání s tím, čemu tato Sněmovna čelí, si to trochu srandy zaslouží.

Není to žárlivost vůči tomu, že oni jsou na rozdíl od vás v kurzu?

Nežárlím, ale když má někdo jako hlavní téma rakvičku a hlasuje pro vyznamenání Karla Sýse, tak můžete buď plakat, nebo si z nich dělat srandu. A protože jsem dobrosrdečný pán středního věku a mám smysl pro humor, tak si z nich dělám srandu.

Když mluvíte o vašem smyslu pro humor, proč jste neocenil vtípek Andreje Babiše při projednávání misí? Když v narážce na kritiku opozice, že vláda nemá důvěru, řekl, že mluvil s kůrovcem a ten mu sdělil, že když bude mít jeho vláda důvěru, že nebude žrát naše lesy. Mně to přišlo vtipné a trefné.

Něco je dobromyslné vtipkování, něco je nemístná arogance. Jestliže jsem premiérem, který by bez hlasů opozičních stran nezískal souhlas s vysláním vojáků do misí, a vystoupil způsobem držte hubu a hlasujte, tak si nezaslouží nic jiného než odsouzení. A při té příležitosti si dělal legraci z vojáků, kteří si to nezaslouží.

To si nemyslím, podle mého si dobíral vás.

Jste mu příznivě nakloněn.

Nejsem mu příznivě nakloněn. Přišlo mi, že tady vtipně glosoval situaci.

Myslím, že to bylo zcela nešťastné. On byl jako premiér v rejži a bez hlasů parlamentních stran, pro které nemá slušné slovo, by to neprosadil, tak bych si za těchto okolností nevyskakoval.

Měl přijít s větším prosíkem?

Stačilo, kdyby se choval slušně. Ta situace si mimořádné chování zasloužila.